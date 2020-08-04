السلطات الماليزية تداهم مكتب الجزيرة القطرية بالعاصمة كوالالمبور

كوالالمبور (صدى):
كشفت تقارير بأن السلطات الماليزية داهمت مكتب قناة الجزيرة القطرية في العاصمة الماليزية كوالالمبور، صباح اليوم "الثلاثاء"، وذلك على خلفية التحقيق المستمر في الفيلم الوثائقي "101 شرق" الذي عكس خلاله ما يشير إلى "سوء معاملة للمهاجرين".
وقال موقع "ماليزي أكيني"، المحلي بأن ما لا يقل عن اثنين من الأفراد النظاميين وخمسة آخرين يرتدون ملابس مدنية داهموا مكتب "الجزيرة" في الطابق 27، في البرج "جي"، مضيفا بأنهم استولوا على العديد من الأجهزة التي يعتقد أنها استخدمت في إنتاج الفيلم الوثائقي "101 شرق" الذي استغرق بثه 25 دقيقة.
وكانت الشرطة الماليزية قد استجوبت في شهر يوليو (تموز) الماضي، ستة صحفيين من "الجزيرة"، حول فيلم وثائقي عن المهاجرين أثار غضب السلطات، واعتبرته السلطات مسيئًا ومفبركًا، ومليئًا بالأكاذيب، ويسعى لتشويه صورة البلاد.