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السلطات الماليزية تداهم مكتب الجزيرة القطرية بالعاصمة كوالالمبور

Time منذ ساعة
Views 1722
السلطات الماليزية تداهم مكتب الجزيرة القطرية بالعاصمة كوالالمبور

كوالالمبور (صدى):
كشفت تقارير بأن السلطات الماليزية داهمت مكتب قناة الجزيرة القطرية في العاصمة الماليزية كوالالمبور، صباح اليوم "الثلاثاء"، وذلك على خلفية التحقيق المستمر في الفيلم الوثائقي "101 شرق" الذي عكس خلاله ما يشير إلى "سوء معاملة للمهاجرين".

وقال موقع "ماليزي أكيني"، المحلي بأن ما لا يقل عن اثنين من الأفراد النظاميين وخمسة آخرين يرتدون ملابس مدنية داهموا مكتب "الجزيرة" في الطابق 27، في البرج "جي"، مضيفا بأنهم استولوا على العديد من الأجهزة التي يعتقد أنها استخدمت في إنتاج الفيلم الوثائقي "101 شرق" الذي استغرق بثه 25 دقيقة.

وكانت الشرطة الماليزية قد استجوبت في شهر يوليو (تموز) الماضي، ستة صحفيين من "الجزيرة"، حول فيلم وثائقي عن المهاجرين أثار غضب السلطات، واعتبرته السلطات مسيئًا ومفبركًا، ومليئًا بالأكاذيب، ويسعى لتشويه صورة البلاد.

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أحدث التعليقات

العدناني
الحين يقب عرق الحسد
ابو محمد 😎 ✍️
احتراق وانفجار رهيب ...
ابو محمد 😎 ✍️
يا اخواننا في صدى .. فيه شي غلط .. .. هذا التعليق مني ، ليس على هذا الموضوع ، ولم افتح على هذا الموضوع الا الآن وتفاجأت باالتعليق ، ايش اللي جابه هنا وانا مافتحت على هذا الموضوع إطلاقاً ، إلا الآن ..!!!!!!!!!!!؟؟
ebrahim
هي غبية مافهمت وش المغزى من رفع الملعقة وإطعام الزوج في فمه المقصد منها أن الزوجة تقصد أنني أفخر بزوجي وسعيدة معه وهو فخور بي وليست المسألة تتعلق أن هذا مكان عام أو عيب لا ! واصلاً هذه المطاعم وضعت هذه الأماكن للعوائل والازواج ويحق لهم تبادل الحب والرومنسية فكل دول العالم يحدث بها هذا 🤷‍♂️😅 ولما لا
ابو محمد 😎 ✍️
يكون خير ان شاء الله ..

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