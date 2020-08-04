التاريخ يُرجح كفة الأهلي أمام الحزم

ماجد محمد (صدى):
يلتقي النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، نادي الحزم، في اليوم الأول للجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فترة توقف كبيرة إثر تفشي فيروس كورونا.
ويدخل الأهلي الذي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، المباراة التي ستقام في الـ 9:15، بدون نجومه يوسف البلايلي ودجانيني.
وكان الأهلي والحزم قد التقيا 15 مرة قبل ذلك، منهم 7 مباريات ضمن منافسات دوري المحترفين، وقد انتصر الأهلي في 8 مواجهات، بينما انتصر الحزم صاحب المركز الـ12 بـ24 نقطة في 3 مواجهات، وتعادلا في 4 مباريات.