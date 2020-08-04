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التاريخ يُرجح كفة الأهلي أمام الحزم

Time منذ 25 دقيقة
Views 1331
التاريخ يُرجح كفة الأهلي أمام الحزم

ماجد محمد (صدى):
يلتقي النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، نادي الحزم، في اليوم الأول للجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فترة توقف كبيرة إثر تفشي فيروس كورونا.

ويدخل الأهلي الذي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، المباراة التي ستقام في الـ 9:15، بدون نجومه يوسف البلايلي ودجانيني.

وكان الأهلي والحزم قد التقيا 15 مرة قبل ذلك، منهم 7 مباريات ضمن منافسات دوري المحترفين، وقد انتصر الأهلي في 8 مواجهات، بينما انتصر الحزم صاحب المركز الـ12 بـ24 نقطة في 3 مواجهات، وتعادلا في 4 مباريات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ...
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه ,, .. خويه غبي ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماهم بخير ..

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