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بالأسماء.. حكام مباريات اليوم الأول من الجولة 23

Time منذ 38 دقيقة
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بالأسماء.. حكام مباريات اليوم الأول من الجولة 23

نواف السالم (صدى):
نشرت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم الأول من الجولة 23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.الفتح – الفيحاء، وهم حكم ساحة : تركي الخضير، مساعد أول : محمد العبكري، مساعد ثاني : خلف الشمري، حكم رابع : محمد الحريبي ، حكم فيديو : عبدالله الشهري، مساعد حكم الفيديو : عبدالله الحربيأبها – الاتحاد.

وتابعت اللجنة أسماء الحكام وهم حكم ساحة : ماجد الشمراني، مساعد أول : بدر الشمراني، مساعد ثاني : عمر الجمل

حكم رابع : خالد صلوي، حكم الفيديو : أحمد الرميخاني، مساعد حكم الفيديو : إبراهيم الدخيل الرائد – ضمك،حكم ساحة : خالد الطريس، مساعد أول : فهد العمري، مساعد ثاني : فيصل القحطاني، حكم رابع : سلطان العبكري، حكم فيديو : محمد السماعيل، مساعد حكم الفيديو : محمد الشهريالفيصلي – التعاون، حكم ساحة : فيصل البلوي، مساعد أول : هشام الرفاعي

وأوضحت لجنة الحكام ، أسماء حكام مساعد ثاني : عيسى الخيبري،حكم رابع : سامي الجريس،حكم فيديو : ممدوح الشهدان،مساعد حكم الفيديو : محمد وزيالأهلي – الحزم،حكم ساحة : شكري الحنفوش،مساعد أول : عبدالرحيم الشمري،

مساعد ثاني : ياسر السلطان،حكم الفيديو : محمد الهويش،مساعد حكم الفيديو : محمد السبيعي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ...
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه ,, .. خويه غبي ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماهم بخير ..

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