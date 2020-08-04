بالأسماء.. حكام مباريات اليوم الأول من الجولة 23

نواف السالم (صدى):
نشرت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم الأول من الجولة 23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.الفتح – الفيحاء، وهم حكم ساحة : تركي الخضير، مساعد أول : محمد العبكري، مساعد ثاني : خلف الشمري، حكم رابع : محمد الحريبي ، حكم فيديو : عبدالله الشهري، مساعد حكم الفيديو : عبدالله الحربيأبها – الاتحاد.
وتابعت اللجنة أسماء الحكام وهم حكم ساحة : ماجد الشمراني، مساعد أول : بدر الشمراني، مساعد ثاني : عمر الجمل
حكم رابع : خالد صلوي، حكم الفيديو : أحمد الرميخاني، مساعد حكم الفيديو : إبراهيم الدخيل الرائد – ضمك،حكم ساحة : خالد الطريس، مساعد أول : فهد العمري، مساعد ثاني : فيصل القحطاني، حكم رابع : سلطان العبكري، حكم فيديو : محمد السماعيل، مساعد حكم الفيديو : محمد الشهريالفيصلي – التعاون، حكم ساحة : فيصل البلوي، مساعد أول : هشام الرفاعي
وأوضحت لجنة الحكام ، أسماء حكام مساعد ثاني : عيسى الخيبري،حكم رابع : سامي الجريس،حكم فيديو : ممدوح الشهدان،مساعد حكم الفيديو : محمد وزيالأهلي – الحزم،حكم ساحة : شكري الحنفوش،مساعد أول : عبدالرحيم الشمري،
مساعد ثاني : ياسر السلطان،حكم الفيديو : محمد الهويش،مساعد حكم الفيديو : محمد السبيعي