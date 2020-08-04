الأعداد السابقة للصحيفة

الإطاحة بمخالفيْن لنظام أمن الحدود و3 وافدين اشتروا منهما مسروقات بالرياض

Time منذ 44 دقيقة
Views 1597
Comment 2
الإطاحة بمخالفيْن لنظام أمن الحدود و3 وافدين اشتروا منهما مسروقات بالرياض

الرياض (صدى):
صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من الإطاحة باثنين من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية، امتهنا كسر زجاج المركبات أثناء وقوفها وسرقة المقتنيات الشخصية منها ، وذلك بضبطهما متلبسين أثناء شروعهما بارتكاب إحدى جرائمهما بحي السليمانية ، وأقرّا بارتكاب (72) حادثة ، واستيلائهما على (50) جهازاً منها حواسب آلية وأجهزة لوحية وجوالات متنوعة.

كما تم القبض على ثلاثة وافدين من الجنسية البنجلاديشية بمتجرٍ للإلكترونيات بحي السليمانية ، تمثل دورهم في شراء المسروقات من الجانيين وبيعها، وتم استرداد جزء من الأجهزة المسروقة كانت بحوزتهم في المتجر، وجرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ...
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه ,, .. خويه غبي ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماهم بخير ..

أخر الأخبار

السلطات الماليزية تداهم مكتب الجزيرة القطرية بالعاصمة كوالالمبور
السلطات الماليزية تداهم مكتب الجزيرة القطرية بالعاصمة كوالالمبور
Time منذ دقيقة Views 1022
حارس مرمى ريال مدريد سابق يعلن اعتزاله رسميا لكرة القدم
حارس مرمى ريال مدريد سابق يعلن اعتزاله رسميا لكرة القدم
Time منذ 5 دقائق Views 1127
"سناب شات" يزيد الضغط على "تيك توك" بتقنية جديدة
"سناب شات" يزيد الضغط على "تيك توك" بتقنية جديدة
Time منذ 13 دقيقة Views 1265
جاب العيد في صاحبه
جاب العيد في صاحبه
Time منذ 17 دقيقة Views 256
لحظة هروب سجناء من السجن
لحظة هروب سجناء من السجن
Time منذ 18 دقيقة Views 349
سعد الدين إبراهيم يكشف سبب مغادرته تركيا ويؤكد: "أردوغان دبر الانقلاب للتخلص من أًصدقائه"
سعد الدين إبراهيم يكشف سبب مغادرته تركيا ويؤكد: "أردوغان دبر الانقلاب للتخلص من أًصدقائه"
Time منذ 21 دقيقة Views 1468
التاريخ يُرجح كفة الأهلي أمام الحزم
التاريخ يُرجح كفة الأهلي أمام الحزم
Time منذ 25 دقيقة Views 1330
العثور على مفقود رنية متوفياً
العثور على مفقود رنية متوفياً
Time منذ 32 دقيقة Views 1553
بالفيديو.. طريقة إقلاع الطائرات البرمائية من على اليابسة باستخدام سيارة
بالفيديو.. طريقة إقلاع الطائرات البرمائية من على اليابسة باستخدام سيارة
Time منذ 33 دقيقة Views 218
بالأسماء.. حكام مباريات اليوم الأول من الجولة 23
بالأسماء.. حكام مباريات اليوم الأول من الجولة 23
Time منذ 38 دقيقة Views 1518