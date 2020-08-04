مغادرة حامل اللقب تُعلن بطلاً جديداً لمونديال عسير الرابع

محمد بن طحيطح (صدى):
كتبت مغادرة فريق المشاهير حامل اللقب الماضي من مونديال عسير الرياضي الصيفي الرابع لكرة القدم ضمن فعاليات صيف أبها 2020م فصلاً جديداً من قصص المونديال الرياضي الأبرز خلال موسم الصيف بالمملكة والذي سيخطفه أحد الفرق الأربعة المتأهلة للمربع الذهبي الذي تنطلق منافساته الخميس القادم على ملعب المشهد بمدينة أبها .
جميع الفرق التي وصلت إلى نصف النهائي في النسخة الحالية تهدف إلى تحقيق اللقب الأغلى للمرة الأولى في تاريخها ، حيث يتواجد فريقان منهما قد وصلا إلى دور الأربعة في العام الماضي هما عميد حسوة من رجال ألمع وغرناطة من خميس مشيط ، فيما تمكّن الأخير من عبور هذا الدور ولكنه حلّ وصيفاً للبطل المشاهير .
أما الوطن الممثل الآخر لمحافظة خميس مشيط فيسعى خلال مشاركته الأولى بالمونديال أن يُحقّق توقعات الجماهير التي رأت بأنه طلّ فأقنع الكل ، والوحدة العاصمي من محايل عسير الذي يرتفع مستواه الفني ورتمه العالي في كل دور أعلن حضوره بقوة في البطولة الحالية وأصبح مرشحاً بارزاً لتحقيق اللقب .
بهذا تتنافس 3 محافظات من منطقة عسير على خطف مونديال المنطقة الصيفي في نسخته الرابعة لتكون الإثارة مستمرة والأجواء مشتعلة تنافسياً بالبطولة .
حيث يتقابل في الكلاسيكو الأول مساء الخميس عند الـ 9.00 فريقا غرناطة والوحدة العاصمي ، وفي الـ 10.30م يواجه عميد حسوة فريق الوطن في آخر السهرات الرياضية قبل النهائي المثير والكبير والمُرتقب .
وقدّمت الفرق المتأهلة شكرها لـ اللجنة المنظمة للبطولة بدعم سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز وسعادة أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي ومدير إدارة السياحة والفعاليات بأمانة عسير المهندس علي الحيد على إتاحة الفرصة لهم في استثمار أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالفائدة وبتنظيم احترافي وتطبيق تام الإجراءات الإحترازية الوقائية في ظل هذه الظروف الإستثنائية " جائحة كورونا " .