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ليلى أحمد تنقد الفيلم المصري "صاحب المقام": فكرة ساذجة

Time منذ 11 ساعة
Views 1591
ليلى أحمد تنقد الفيلم المصري "صاحب المقام": فكرة ساذجة

خالد الظفيري (صدى):
إنتقدت الإعلامية الكويتية ليلى أحمد الفيلم المصري "صاحب المقام" معتبرة أن الفنانة يسرا لم تتمكن من تجسيد شخصية "روح" بأفضل طريقة وأن أداءها لم يكن مقنعاً، مردفة بأن الفنانة دخلت في أدوار كثيرة كانها اللهو الخفي مع أطنان من الفيلر والبوتوكس.

وكان تعليق ليلى أحمد على صورة جمعت مشاهد من العمل ونشرتها على حسابها على تطبيق "إنستغرام" حيث كتبت: "عن فيلم "صاحب المقام"، كتابة ابراهيم عيسى يقوم رجل أعمال بهدم مقام ولي، لبناء كومباوند، فاحترق بيتة في الساحل وسقطت زوجتة بغيبوبة، ومشكلة تنطح مشكلة، فيقرر التوبة، فيدور على مقامات الأولياء سيدنا الحسين والسيدة نفيسة واستقر به الحال بالإمام الشافعي، يفتحون له الضريح فيأخذ كل رسائل عباد الله ويقرر البطل أن يكون مرسلاً من الامام الشافعي لحل مشاكل البشر. الفيلم يعرض على منصة رقمية مشفرة، تسرب كاملاً على النت".

وتابعت بأن "فكرة الفيلم شائكة بسبب تطرقها للجانب الروحاني للإنسان، بعض القصص شديدة الواقعية كابراهيم نصر وعبد المغني وبعضها ما تصدقها حتى قطة جارتنا بوسي، قص ولزق، لماذا يحجز زوج الأم المتوفاة إبنتها؟ ولماذا هو عنيف شرس وشرير شبلاه!؟ وبدوره يأخذ البطل عدداً ممن حل مشاكلهم ويقتحمون بيت الراجل الشغيغ ليفكو أسر البنت؟ شالسالفة ياجماعة؟ الفيلم عن حل فردي في مواجهة منظومة الفقر والجهل في البلاد! التمثيل آسر ياسين ويسرا و أمينة خليل وبيومي فؤاد في دورين والباقي ضيوف شرف، إخراج محمد العدل"، مشيرة إلى ان فكرة الفيلم ساذجة دون الغوص في الأعماق مع فقر في اللغة السينمائية.

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د محمد ماجد بخش
52% نسبة لا يستهان لها وهي درجة الآلاف من خريجي الثانوية في السبعينات والثمانينيات عندما كانت الجامعات تقبل خريجي تقدير مقبول وأصبحوا بعد الابتعاث والدراسات العليا روادا ويشار إليهم بالبنان
د محمد ماجد بخش
العمر يدبر عند حدوث الغدر حيث ينتهي عند ما يقبل الغدر ويتقدم عليه ويفرق أيامه ويقطع أوصاله ويجعل منه طوق حصار بغيض
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا

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