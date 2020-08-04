التعاون يتوعد الكاميروني «ليندر تاوامبا»

نواف السالم (صدى):
أوضحت إدارة نادي التعاون كافة الإجراءات القانونية التي تمت مع الكاميروني "ليندر تاوامبا"، حيث ذكرت أن النادي وقع عقداً احترافياً مع اللاعب في 2018.
وذكرت أن العقد تضمن التوقيع لمدة موسمين مع شرط أفضلية التجديد لموسم إضافي، مضيفة أن اللاعب وافق على ذلك بما فيها الامتيازات المالية.
وأضافت أنها اخطرت اللاعب بتفعيل بند أفضلية التجديد، وإخطار اللاعب بذلك رسمياً في المهلة القانونية المحددة في العقد، إلا أن اللاعب تراجع عن ذلك.
وأكدت الإدارة أنها رفعت كافة الوثائق والمستندات الخاصة بقرار تجديد التعاقد مع اللاعب إلى لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، كما تم إخطار اللاعب بذلك بصفة قانونية، ولم يقم بأى إجراء للطعن في القرار المذكور خلال المهلة المحددة لذلك.
كما أكد النادي أن اللاعب متغيب عن التدريبات بدون أى عذر شرعي منذ أول يوليو الماضي، متعهدة بأنها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ضد اللاعب أمام اتحاد القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما ستتخذ الاجراءات القانونية ضدأى نادي يثبت تحريضه لللاعب لفسخ التعاقد وعدم الالتزام بما ورد به من اتفاق.