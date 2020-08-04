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مقطع فيديو يكشف تاريخ وادي لبن بالرياض

Time منذ ساعة
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مقطع فيديو يكشف تاريخ وادي لبن بالرياض

الرياض (صدى):
كشف تقرير مصور للإعلامي محمد الهمزاني، تاريخ وادي لبن غرب مدينة الرياض، حيث يدعم العاصمة بالفواكه والمياه والحطب، حيث يبدأ وادي لبن، الذي يبدأ من جبال طويق ويتجه شرقا حتى التقائه بوادي حنيفة حيث يعتبر أحد روافده المهمة، سُمي بهذا الاسم لصفائه وعذوبة مائه.

وأكد فهد الريس بأن الوادي كان يتميز بعذوبة مياهه، وكان قبل عام 1395هـ أحد مصادر المياه المهمة لمدينة الرياض، حيث تُنقل المياه من الوادي إلى البطحاء والمرقب، مشيرا إلى أن الوادي كان يضم العديد من المزارع، والتي اشتهرت في ذلك الزمان بزراعة النخيل والعنب والبرتقال والخوخ والرمان والكثير من أنواع الفواكه.

وأبان أن وادي لبن كان كثيف الأشجار، لكنها اختفت بسبب الاحتطاب الجائر ونقل البطحاء التي تستخدم في عمليات البناء، مشيرا إلى أن الوادي كان مكانا رائعا للتخييم في أيام الإجازات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ...
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه ,, .. خويه غبي ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماهم بخير ..

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