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أول تعليق من مشاعل الشحي بعد أنباء إنفصالها عن زوجها أحمد الخميس

Time منذ 12 ساعة
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أول تعليق من مشاعل الشحي بعد أنباء إنفصالها عن زوجها أحمد الخميس

أبو ظبي (صدى):
علقلت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي على أنباء إنفصالها عن زوجها أحمد خميس والتي أثارت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا دون التأكد من صحتها .

وشاركت الشحي؛ عبر خاصية “ستوري” بحسابها على “إنستغرام”، منشورها المثير للحيرة وعلقت عليه : “ترى والله ما أقصد أحمد بهذا البوست.. كبروا عقلكم شوي.. مو أي شيء أحمد أحمد ترى صدق لاعت جبدي”.

وكان الزوجان قد أثارا الشكوك بسبب تعليقاتهما الغامضة حيثقالت "مشاعل " الله المستعان.. من الياي?!” .

وبينما قال زوجها : أعتقد الكل عارف الموضوع وما يحتاج أذكره لكن اتمنى تحترمون خصوصيتي وبدون أسئلة لأنه بعضها ما أتسبب لي غير الضيق.. الشئ صار والحمد لله

وسبق وروج مشهور مواقع التواصل الإجتماعي شهاب ملح إنستجرام لأنباء إنفصالهما مؤكداً ان هناك خلافات دفعت كل منهما للعيش منفرداً .

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سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا

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