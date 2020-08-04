رئيس النصر يستنفر اللاعبين قبيل موقعة الهلال

طلال الغامدي (صدى):
يُكثف نادي النصر استعدادته قبيل لقاء الهلال في ديربي الرياض المرتقب غداً الأربعاء .
والتقى رئيس النصر صفوان السويكت باللاعبين اليوم وحثهم على تحقيق الأهداف واطمأن على استعدادهم .
وقال " السويكت " أثناء تفقده للاعبين : التركيز مطلوب منكم لـ جميع اللقاءات الـ 8 القادمة ولا نريد تفضيل وحده على الأخرى .
ويلتقي الفريقان مساء غد في تمام الـ9:00 بتوقيت مكة المكرة ، والـ8:00 بتوقيت القاهرة ، والـ10:00بتوقيت أبوظبي .
وتأتي المبارة المنتظرة بعد 4 أشهر من توقف دوري المحترفين بسبب جائحة كورونا .