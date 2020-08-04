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رئيس النصر يستنفر اللاعبين قبيل موقعة الهلال

Time منذ 33 دقيقة
Views 1697
رئيس النصر يستنفر اللاعبين قبيل موقعة الهلال

طلال الغامدي (صدى):
يُكثف نادي النصر استعدادته قبيل لقاء الهلال في ديربي الرياض المرتقب غداً الأربعاء .

والتقى رئيس النصر صفوان السويكت باللاعبين اليوم وحثهم على تحقيق الأهداف واطمأن على استعدادهم .

وقال " السويكت " أثناء تفقده للاعبين : التركيز مطلوب منكم لـ جميع اللقاءات الـ 8 القادمة ولا نريد تفضيل وحده على الأخرى .

ويلتقي الفريقان مساء غد في تمام الـ9:00 بتوقيت مكة المكرة ، والـ8:00 بتوقيت القاهرة ، والـ10:00بتوقيت أبوظبي .

وتأتي المبارة المنتظرة بعد 4 أشهر من توقف دوري المحترفين بسبب جائحة كورونا .

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أحدث التعليقات

مواطن غيور على وطنه
ياليت نجد مزرعه تبيع هذه الديدان مثل مزارع في بنقلادش هناك متعهدين لتربيتها وبيعها للمزارعين
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يعين عليه🤲 مشعلل هاليومين😫😊🤣
ابو سلطان
انتي العيب براسة
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
بعض الناس ما فيها صبر

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