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بالفيديو.. رقصات طريفة تكشف جمال الدلافين وهي ترافق قارب صيد بتبوك

Time منذ 17 دقيقة
Views 1404
بالفيديو.. رقصات طريفة تكشف جمال الدلافين وهي ترافق قارب صيد بتبوك

تبوك (صدى):
أظهر مقطع فيديو مشاهد رائعة للدلافين ، التي كانت ترافق قارب صيد بالقرب من أحد شواطئ مدينة حقل بمنطقة تبوك،ليوثق مدى رشاقتها وجمالها.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي التقطه المصور نواف بن خالد "، استعراض الدلافين رشاقتها بالقفز فوق المياه، فيما بقيت دلافين أخرى متابعة القارب بالقرب من سطح المياه، بينما كان ركاب القارب يستمتعون بمشاهدة الموقف وفق العربية .

ويذكر أن شواطئ حقل تعد من الشواطئ الخلابة في المملكة، وتتميز بالشعاب المرجانية والأحياء البحرية، وتستقبل آلاف الزوار سنوياً للاستجمام وقضاء أوقات ممتعة.

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أحدث التعليقات

مواطن غيور على وطنه
ياليت نجد مزرعه تبيع هذه الديدان مثل مزارع في بنقلادش هناك متعهدين لتربيتها وبيعها للمزارعين
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يعين عليه🤲 مشعلل هاليومين😫😊🤣
ابو سلطان
انتي العيب براسة
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
بعض الناس ما فيها صبر

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