طرازات كيا سول 2020 وأسعارها داخل المملكة

أميرة خالد (صدى):
طرحت شركة كيا سيارتها سول موديل 2020، بطرازين, وهما الاستاندر LX، والطراز الثاني EX، ويتوافر الموديل الجديد داخل المملكة بأسعار 61 ألف ريال بالنسبة للطراز الاستاندر LX، في حين يبلغ سعر الطراز الثاني 65 ألف ريال.
ويأتى الموديل الجديد من كيا بمقاعد مريحة و صبغة شبابية من الداخل لتتناسب مع الشكل الخارجي، بجانب عدة مزايا أخرى منها تشغيل المحرك بضغطة زر، ونظام معلومات وترفيه مقاس 7.0 بوصات.
كما يمتلك الموديل الجديد مرايا جانبية تنطوي كهربائيا، وعليها مؤشر الانعطاف، وواجهة خلفية بالأضواء ثلاثية الأبعاد، كما يتاح بها اختيار وضعيات القيادة.