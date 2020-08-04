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شاهد.. تسجيلات جديدة تكشف تفاصيل مقتل جورج فلويد

Time منذ 46 دقيقة
Views 1622
شاهد.. تسجيلات جديدة تكشف تفاصيل مقتل جورج فلويد

واشنطن (صدى):
كشف مقطع فيديو تفاصيل مقتل الأمريكي من أصول إفريقية "جورج فلويد" الذي فجر المظاهرات بالولايات المتحدة الأمريكية ، والذي بدأ من بداية توجيه أحد الضباط سلاحا لرأسه وهو داخل سيارته وتوسلات فلويد بعدم إطلاق النار عليه، وصولا لجلوس الضابط ديريك شوفين على عنقه، الأمر الذي أودى بحياته.

وتم أخذ مقطع الفيديو من الكاميرات المعلقة على سترات اثنين من الضباط المشاركين في جريمة قتل فلويد، حيث تم إصداره في منتصف يوليو الماضي، ولكن بناءً على حكم أصدره قاضٍ بإحدى محاكم مدينة مينيابوليس الأمريكية، تم منع مشاهدة الفيديو التفصيلي والكامل للحادث إلا داخل المحكمة.

وتم تسريب لقطات الفيديو الكامل لمقتل جورج فلويد المأساوي للصحيفة لكشف الوحشية والعنصرية التي تعرض لها فلويد من قِبل رجال الشرطة، وتتكون اللقطات المسربة من كاميرات السترات التي يرتديها الضباط أثناء عملهم من أكثر من 18 دقيقة من كاميرا الضابط أليكس كوينغ وما يقرب من 10 دقائق من كاميرا الضابط توماس لين، كما اظهرت المقاطع توسل فلويد عندما حاول رجل الشرطة دفعه ووضعه في السيارة من الخلف.

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أحدث التعليقات

مواطن غيور على وطنه
ياليت نجد مزرعه تبيع هذه الديدان مثل مزارع في بنقلادش هناك متعهدين لتربيتها وبيعها للمزارعين
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يعين عليه🤲 مشعلل هاليومين😫😊🤣
ابو سلطان
انتي العيب براسة
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
بعض الناس ما فيها صبر

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