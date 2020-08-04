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عضو شورى ينتقد زراعة قرية بحائل بالأشجار البلاستيكية والبلدية ترد

Time منذ ساعة
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عضو شورى ينتقد زراعة قرية بحائل بالأشجار البلاستيكية والبلدية ترد

حائل (صدى):
رفض عضو مجلس الشورى عبدالله عبدالكريم السعدون، تزيين بلدية حائل بالأشجار البلاستيكية بدلا من الطبيعية، وذلك في قرية الجحفة 120كم شرق حائل، خاصة أن هذة المنطقة مناسبة للزراعة الطبيعية على حسب قوله.

وأوضح "السعدون" في تغريدة له عبر "تويتر" "هل تصدقون أن أشجار البلاستيك تزيّن شارعاً طويلاً في إحدى مدن ‫حائل الجميلة والمناسبة لزراعة أشجار البيئة"، حيث أرفقت نورة محمد العبدالله صوراً إضافية يظهر فيها زراعة شوارع القرية بالأشجار البلاستيكية، وكذلك تزيين حديقة صغيرة ببراميل على شكل شجرة.

وردت بلدية محافظة الشنان التابعة لها القرية، عبر تغريدة على ملاحظة "السعدون"، أوضحت أنه نظراً لوجود قرية الجحفة في الدرع العربي، وشح المياه بالقرية، عملت البلدية على تزيين الشوارع بالأشجار البلاستيكية كبديل عن الأشجار الطبيعية، لتنال القرية نصيبها من الجمال، حيث إختتمت تغريدتها بـ"كما يسعدنا تلقي اقتراحاتكم ومشاركاتكم على مدار الساعة".

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أحدث التعليقات

العدناني
الحين يقب عرق الحسد
ابو محمد 😎 ✍️
احتراق وانفجار رهيب ...
ابو محمد 😎 ✍️
يا اخواننا في صدى .. فيه شي غلط .. .. هذا التعليق مني ، ليس على هذا الموضوع ، ولم افتح على هذا الموضوع الا الآن وتفاجأت باالتعليق ، ايش اللي جابه هنا وانا مافتحت على هذا الموضوع إطلاقاً ، إلا الآن ..!!!!!!!!!!!؟؟
ebrahim
هي غبية مافهمت وش المغزى من رفع الملعقة وإطعام الزوج في فمه المقصد منها أن الزوجة تقصد أنني أفخر بزوجي وسعيدة معه وهو فخور بي وليست المسألة تتعلق أن هذا مكان عام أو عيب لا ! واصلاً هذه المطاعم وضعت هذه الأماكن للعوائل والازواج ويحق لهم تبادل الحب والرومنسية فكل دول العالم يحدث بها هذا 🤷‍♂️😅 ولما لا
ابو محمد 😎 ✍️
يكون خير ان شاء الله ..

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