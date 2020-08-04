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صورة نادرة لولي العهد في صغره بين الملك سلمان وعمه الأمير سطام
منذ ساعة
2064
نايف السالم (صدى):
وثقت صورة نادرة لولي العهد يتوسط والده الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله وعمه الأمير سطام بن عبدالعزيز رحمه الله.
وأظهرت الصورة ولي العهد ووالده الملك بجانب عمه في صورة تاريخية نشرها حساب "آل سعود" عبر إنستجرام.
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أحدث التعليقات
مواطن غيور على وطنه
ياليت نجد مزرعه تبيع هذه الديدان مثل مزارع في بنقلادش هناك متعهدين لتربيتها وبيعها للمزارعين
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يعين عليه🤲 مشعلل هاليومين😫😊🤣
ابو سلطان
انتي العيب براسة
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
بعض الناس ما فيها صبر
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