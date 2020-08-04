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«جوجل» تكشف عن مميزات هاتفيها بيكسل الجديدين بسعر تنافسي

Time منذ ساعة
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«جوجل» تكشف عن مميزات هاتفيها بيكسل الجديدين بسعر تنافسي

وكالات (صدى):
أعلنت شركة "جوجل" التفاصيل الكاملة لهواتفها الجديدة "بيكسل 4 أيه" قبل إنطلاقها رسميا قريبا، حيث أثارت الشركة عملائها بإعلان تشويقي عن هاتفيها الجديدين وهما "بيكسل 4 إيه" بتقنيات الجيل الخامس، و"بيكسل 5" بتقنيات الجيل الخامس؛.

ولكن أبرز ما أثار دهشة عشاق "بيكسل"، هو الأسعار التنافسية الكبيرة التي تنوي جوجل أن تطرح هواتفها الجديدة بها؛ حيث تنوي أن تطرح "بيكسل 4 إيه 5G" بسعر 499 دولارًا أمريكيًّا ، ولم يعلن عن السعر المتوقع لهاتف "بيكسل 5"بحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص

ودعمت جوجل هاتفها بمعالج من نوع "سنابدراجون 730" بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، حيث يتميز هاتف "جوجل بيكسل 4 إيه" بشاشة لمسية من نوع "OLED" بقياس 5.81 بوصة بدقة معدلها 1080×2340 بيكسل، وتزويده بكاميرا أمامية في الزاوية العلوية اليسرى بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية ثنائية العدسة بدقة 12.2 ميجابيكسل و8 ميجابيكسل، المدعومة بتقنية OIS للحفاظ على اهتزاز مقاطع الفيديو الخاصة بك، وميزات ذكية أخرى مثل "نايت سايت" و"توب شوت" و"بروتريه مود".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم اجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع ..
ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانك .. لقد نطقت باالحق لاهنت ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا رزق من الله ويسره له ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ، والامور تزين ..

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