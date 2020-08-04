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بالفيديو.. مسؤول بـ"الصحة" يوضح سر تراجع الإصابات بكورونا

Time منذ 53 دقيقة
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بالفيديو.. مسؤول بـ"الصحة" يوضح سر تراجع الإصابات بكورونا

الرياض (صدى):
أوضح مدير إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بمديرية الشؤون الصحية بالرياض الدكتور حسين الرشيدي سبب تراجع الإصابات بكورونا مؤخراً .

وأكد " الرشيدي " أن هناك انخفاض حاد في الإصابات بجميع مناطق المملكة خلال الشهر الأخير وفي الرياض نتيجة علاج بؤر العدوى في المدن والأحياء والتعامل معها وفقاً للإجراءات الوقائية .وفقاً لـ " الإخبارية "

وأضاف ان الإجراءات الوقائية التي تتبعها وزارة الصحة بجانب رفع الوعي لدى المواطنين وعمليات المسح الموسعة وعيادات تطمن لها دور كبير .

وتوقع " الرشيدي "مزيد من الإنخفاض مع استمرار الإلتزام بالإجراءات الوقائية حتي يتم القضاء على الفيروس نهائياً .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم اجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع ..
ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانك .. لقد نطقت باالحق لاهنت ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا رزق من الله ويسره له ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ، والامور تزين ..

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