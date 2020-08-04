بالفيديو.. مسؤول بـ"الصحة" يوضح سر تراجع الإصابات بكورونا

الرياض (صدى):
أوضح مدير إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بمديرية الشؤون الصحية بالرياض الدكتور حسين الرشيدي سبب تراجع الإصابات بكورونا مؤخراً .
وأكد " الرشيدي " أن هناك انخفاض حاد في الإصابات بجميع مناطق المملكة خلال الشهر الأخير وفي الرياض نتيجة علاج بؤر العدوى في المدن والأحياء والتعامل معها وفقاً للإجراءات الوقائية .وفقاً لـ " الإخبارية "
وأضاف ان الإجراءات الوقائية التي تتبعها وزارة الصحة بجانب رفع الوعي لدى المواطنين وعمليات المسح الموسعة وعيادات تطمن لها دور كبير .
وتوقع " الرشيدي "مزيد من الإنخفاض مع استمرار الإلتزام بالإجراءات الوقائية حتي يتم القضاء على الفيروس نهائياً .
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