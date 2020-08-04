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رونالدو غير راض عن آداء فريقه ويفكر في الرحيل عن يوفنتوس

Time منذ ساعة
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رونالدو غير راض عن آداء فريقه ويفكر في الرحيل عن يوفنتوس

وكالات (صدى):
كشفت تقارير بأن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غير راض عن آداء فريقه، في مباراة لوكوموتيف موسكو (2-1)، التي أقيمت في شهر أكتوبر الماضي، في إطار دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا،ويفكر اللاعب جديا في الرحيل عن فريق يوفنتوس.

وقالت التقارير بأن بعد تلك المباراة، درس رونالدو بشكل جدي، فكرة الرحيل عن فريق "السيدة العجوز" من أجل الانضمام لباريس سان جيرمان، حيث اجتمع بمسؤولي يوفنتوس وأبلغهم برغبته في المغادرة.

وتابعت التقارير بأن أفضل لاعب في العالم خمس مرات، تخلى عن فكرة الانتقال لنادي باريس سان جيرمان بعد أزمة تفشي فيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم اجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع ..
ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانك .. لقد نطقت باالحق لاهنت ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا رزق من الله ويسره له ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ، والامور تزين ..

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