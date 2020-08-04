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حساب المواطن: حذف الزوجة من حساب المستفيد يؤثر على الأهلية والاستحقاق

Time منذ ساعة
Views 1496
حساب المواطن: حذف الزوجة من حساب المستفيد يؤثر على الأهلية والاستحقاق

الرياض (صدى):
نبه برنامج حساب المواطن إلى عواقب حذف الزوجة من حساب المستفيد، مؤكداً أن الحذف يؤثر على الأهلية والاستحقاق.

وكان أحد متابعي الحساب الخاص بخدمة المستفيدين من البرنامج على موقع تويتر، قد تساءل عن مدى جواز حذف التابعين للمستفيد.

وأجاب البرنامج بأنه يمكن حذف التابعين باستثناء الزوجة حتى لا يؤثر على أهلية واستحقاق المستفيد، لافتا إلى أن الحذف يتم عن طريق الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج ثم تسجيل دخول، ثم تفاصيل الطلب وبيانات التابعين، ثم الضغط على حذف التابع، ثم الضغط على أيقونة "حفظ".

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أحدث التعليقات

مواطن غيور على وطنه
ياليت نجد مزرعه تبيع هذه الديدان مثل مزارع في بنقلادش هناك متعهدين لتربيتها وبيعها للمزارعين
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يعين عليه🤲 مشعلل هاليومين😫😊🤣
ابو سلطان
انتي العيب براسة
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
بعض الناس ما فيها صبر

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