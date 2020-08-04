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تناغم الطبيعة مع الضباب في أبها
منذ ساعة
622
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم اجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع ..
ابو محمد 😎 ✍️
صح لسانك .. لقد نطقت باالحق لاهنت ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا رزق من الله ويسره له ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ، والامور تزين ..
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