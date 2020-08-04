10 مشاهير جدد ينضمون لقائمة شبكة غسيل الأموال الكويتية وعقوبات تتعدى 15 سنة سجن

خالد الظفيري (صدى):
كشفت تقارير بأن النيابة العامة بالكويت ستبدأ اليوم الثلاثاء بالتحقيق مع مشاهير عشرة جدد متورطين في شبكة غسيل الأموال، بعد بلاغات ضدهم حيث ستعكف اليوم على دراسة وفحص ملفاتهم تمهيدا لإصدار قراراتها، سواء بتجميد الأرصدة أو منع المتهمين من السفر.
وقالت التقارير بأن ”المشاهير الذين سبق أن صدرت بحقهم أوامر منع وتجميد أرصدة، كانت النيابة قد فحصت بلاغاتهم واكتشفت أدلة وقرائن“، مضيفا أن ”منع السفر أو تجميد الأرصدة يهدف إلى ضمان عدم فرار المتهمين والتصرف بأموالهم، التي قد تتم مصادرتها في حال ثبتت التهم الموجهة لأصحابها بحكم قضائي نهائي“.
وتابعت التقارير بانه في حال ثبوت التهم على أصحابها، سيتم سحب أموالهم، وإلزامهم بردها ضعفين، وفق قانون البلاد، مضيفا بأن ”قرار التحفظ على أموال المشاهير وتجميد أرصدتهم قبل مثولهم للتحقيق، يأتي بعد تحقيقات أثبتت تلقيهم أموالا من الخارج بعيدا عن أجور إعلاناتهم“، وتحسبا لقيام المشاهير بترتيب أوضاعهم والهرب قبل البدء بالتحقيق معهم.
ولم يتم الكشف بعد عن أسماء المشاهير الجدد، في حين تداولت بعض الحسابات في مواقع التواصل عدة أسماء أشاروا إلى أنها المقصودة، وهي: عبدالله الجاسر المعروف بـ عبودكا، حسين النصار، فهد العرادي، عهود العنزي، عبدالله بوشهري، الدكتورة خلود، وقد تصل عقوبة السجن لهم إلى 15 سنة لأن غسيل الأموال يرتبط بالإرهاب.