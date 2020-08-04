وزير كويتي: الحكومة كانت تعلم بتسريب تحقيقات قضية الصندوق الماليزي

خالد الظفيري (صدى):
كشف وزير الخدمات الكويتي مبارك الحريص تفاصيل جديدة في قضية شبهات الفساد المعروفة إعلاميا بـ "الصندوق السيادي الماليزي" في الكويت.
وقال " الحريص " خلال جلسة مجلس الأمة اليوم، إن الحكومة علمت بتسريب التحقيقات بشأن الصندوق الماليزي معترفاً بتأثير ذلك على سير القضية التي تمت احالتها الى النيابة .
وقال أن الحكومة تود عرض التسجيل كاملا دون اختزال ، وهو مدته 4 ساعات وحتى لا يعرض بصورة مجتزأة تطلب الحكومة عرضه كاملا على المجلس.
من جانبه ، أشار رئيس المجلس أنه سيناقش القضية في إجتماع غد على ان يتم عرض أي حيثيات جديدة حول القضية .