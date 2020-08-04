الأعداد السابقة للصحيفة

وزير كويتي: الحكومة كانت تعلم بتسريب تحقيقات قضية الصندوق الماليزي

Time منذ 7 دقائق
Views 1177
وزير كويتي: الحكومة كانت تعلم بتسريب تحقيقات قضية الصندوق الماليزي

خالد الظفيري (صدى):
كشف وزير الخدمات الكويتي مبارك الحريص تفاصيل جديدة في قضية شبهات الفساد المعروفة إعلاميا بـ "الصندوق السيادي الماليزي" في الكويت.

وقال " الحريص " خلال جلسة مجلس الأمة اليوم، إن الحكومة علمت بتسريب التحقيقات بشأن الصندوق الماليزي معترفاً بتأثير ذلك على سير القضية التي تمت احالتها الى النيابة .

وقال أن الحكومة تود عرض التسجيل كاملا دون اختزال ، وهو مدته 4 ساعات وحتى لا يعرض بصورة مجتزأة تطلب الحكومة عرضه كاملا على المجلس.

من جانبه ، أشار رئيس المجلس أنه سيناقش القضية في إجتماع غد على ان يتم عرض أي حيثيات جديدة حول القضية .

Time واتساب

أحدث التعليقات

نجاة محمد
جزاهم الله كل خير ما قصرتوا
نجاة محمد
ههههه مقطع ضحكني
نجاة محمد
احسنت الرد مع اني لا اتابعها بس كما قالت الا زوجي و عيالي
ابو وليد
هذا المزور ابو خرقه يصرح -- فعلا زمن الرويبضه
النشمي
اجلس جعل مايجلس غيرك

أخر الأخبار

"سدايا" تعلن عن وظائف شاغرة
"سدايا" تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ دقيقتين Views 1097
تناغم الطبيعة مع الضباب في أبها
تناغم الطبيعة مع الضباب في أبها
Time منذ 4 دقائق Views 104
وزير كويتي: الحكومة كانت تعلم بتسريب تحقيقات قضية الصندوق الماليزي
وزير كويتي: الحكومة كانت تعلم بتسريب تحقيقات قضية الصندوق الماليزي
Time منذ 7 دقائق Views 1177
10 مشاهير جدد ينضمون لقائمة شبكة غسيل الأموال الكويتية وعقوبات تتعدى 15 سنة سجن
10 مشاهير جدد ينضمون لقائمة شبكة غسيل الأموال الكويتية وعقوبات تتعدى 15 سنة سجن
Time منذ 17 دقيقة Views 1347
القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى استقلال بلاده
القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى استقلال بلاده
Time منذ 26 دقيقة Views 1388
تأخر طلب لإحدى الزبائن يتسبب في مقتل عامل بمطعم شهير
تأخر طلب لإحدى الزبائن يتسبب في مقتل عامل بمطعم شهير
Time منذ 33 دقيقة Views 524
250 مليون دولار غرامة على شركة «تويتر»
250 مليون دولار غرامة على شركة «تويتر»
Time منذ 39 دقيقة Views 1438
اليوغا وشرب المياه والزيوت العطرية يخفف أعراض الصداع التوتري
اليوغا وشرب المياه والزيوت العطرية يخفف أعراض الصداع التوتري
Time منذ 43 دقيقة Views 1045
بالفيديو.. الشيخ المطلق يكشف ثلاثة موانع لإجابة الدعاء
بالفيديو.. الشيخ المطلق يكشف ثلاثة موانع لإجابة الدعاء
Time منذ 46 دقيقة Views 1726
الدكتورة خلود لمتابع سخر من جنسية طفلها : الله يبعد عنه ولاد الحرام أمثالك !
الدكتورة خلود لمتابع سخر من جنسية طفلها : الله يبعد عنه ولاد الحرام أمثالك !
Time منذ 52 دقيقة Views 563