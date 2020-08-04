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250 مليون دولار غرامة على شركة «تويتر»

Time منذ 39 دقيقة
Views 1438
250 مليون دولار غرامة على شركة «تويتر»

وكالات (صدى):
250 مليون دولار قد تدفعها شركة "تويتر" كغرامة ، تفرضها عليها هيئة التجارة الاتحادية الأمريكية وذلك بسبب استخدامها أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بمستخدمي الموقع لإرسال إعلانات موجهة إليهم.

وقالت شركة إدارة موقع التواصل الاجتماعي في بيان موجه إلى البورصة الأمريكية أنها تلقت يوم 28 يوليو الماضي مسودة شكوى من هيئة التجارة الاتحادية تدعي انتهاك الشركة اتفاقها مع الهيئة في عام .2011 وتتعلق الاتهامات باستخدام الشركة لأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني التي يقدمها المستخدمون لاعتبارات تتعلق بالأمن والسلامة، من أجل إرسال إعلانات موجهة إليهم خلال الفترة من 2013 إلى .2019

ويذكر أن شركة تويتر قد اعترفت في أكتوبر الماضي أنها وجهت بشكل غير متعمد الإعلانات إلى المستخدمين من خلال بيانات الاتصال الخاصة بهم والتي قدمت للشركة لأغراض الأمن والسلامة، كما تتوقع أن تسفر شكوى هيئة التجارة الاتحادية عن تغريمها ما بين 150 و250 مليون دولار.، مشيرة إلى أنه لم تتم تسوية الشكوى حتى الآن ولا يوجد أي تأكيدات بشأن توقيت ولا شروط التسوية النهائية لها.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
جزاهم الله كل خير ما قصرتوا
نجاة محمد
ههههه مقطع ضحكني
نجاة محمد
احسنت الرد مع اني لا اتابعها بس كما قالت الا زوجي و عيالي
ابو وليد
هذا المزور ابو خرقه يصرح -- فعلا زمن الرويبضه
النشمي
اجلس جعل مايجلس غيرك

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