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القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى استقلال بلاده

Time منذ 26 دقيقة
Views 1377
القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس بوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري، رئيس بوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
جزاهم الله كل خير ما قصرتوا
نجاة محمد
ههههه مقطع ضحكني
نجاة محمد
احسنت الرد مع اني لا اتابعها بس كما قالت الا زوجي و عيالي
ابو وليد
هذا المزور ابو خرقه يصرح -- فعلا زمن الرويبضه
النشمي
اجلس جعل مايجلس غيرك

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