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"تويوتا" تتفوق على " فولكس واجن" في الشركات الأكثر رواجا

Time منذ 6 أيام
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"تويوتا" تتفوق على " فولكس واجن" في الشركات الأكثر رواجا

أميرة خالد (صدى):
تفوقت صانعة السيارات اليابانية "تويوتا" على منافستها التقليدية الشركة الألمانية العريقة “فولكس واجن”وذلك بعد احتلالها للمركز الأول في قائمة الشركات الأكثر مبيعا خلال النصف الأول 2020، حيث وصل إجمالي مبيعاتها 4.16 مليون سيارة، في حين بلغت مبيعات “فولكس واجن” خلال نفس الفترة 3.89 مليون سيارة.

وكشفت نتائج السنة المالية 2019 "والتي انتهت في مارس 2020" عن تصدر تويوتا الشركات العالمية من حيث مبيعات السيارات، حيث باعت 10.45 مليون سيارة، في حين باعت فولكس واجن 10.37 مليون سيارة.

وشهدت مبيعات السيارات خلال الفترة من أبريل إلى يوليو من العام الجاري انخفاضاً كبيراً في الإنتاج العالمي بلغ 30% عن الخطة الأصلية، وذلك بفعل تداعيات فيروس كورونا وهبوط الطلب على السيارات، حيث ظهر خلال الميزانية تحقيق تويوتا زيادة بنسبة 10.3 % لأرباحها الصافية في 2019-2020، والتي بلغت 17.9 مليار يورو "79 مليار ريال"، ومن المنتظر أن يشهد سوق السيارات العالمية “انتعاشاً تدريجياً” خلال النصف الثاني من عام 2020، على أن تصل إلى المعدلات السابقة لعام 2019 في نهاية العام الجاري.

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أحدث التعليقات

سوالف
احسب 4 سنوات قدام ولا واحد راح يستحق حساب المواطن معروف ايش اخرتها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عزيزي شيوووووون أنت ماكل شي شارب شي يخوك ماتركت أحد بحاله اشوفك من صبح الله وانت تحوس ورى خلق الله ومحد عبرك ورد عليك غيري ياعزيزي هذي صحيفة أحترم الناس خلها تحترمك لاتطلب احترام الناس وإنت ماإحترمت نفسك اهدى أهدى شوي وعلق مع خلق الله وتعوذ من ابليس ترا الكل ملاحظ عليك
فهد
اصلا من يوم قلت طلعت معي وانا غاسل يدي منك ومنها ومع انها طلعت معك اكيد تبي تطلع مع غيرك هذا وانت ما تملكت عليها مدرى وش وضعك انت وياها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الحكمة طيب🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
زعلوه🤔

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