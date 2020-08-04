"تويوتا" تتفوق على " فولكس واجن" في الشركات الأكثر رواجا

أميرة خالد (صدى):
تفوقت صانعة السيارات اليابانية "تويوتا" على منافستها التقليدية الشركة الألمانية العريقة “فولكس واجن”وذلك بعد احتلالها للمركز الأول في قائمة الشركات الأكثر مبيعا خلال النصف الأول 2020، حيث وصل إجمالي مبيعاتها 4.16 مليون سيارة، في حين بلغت مبيعات “فولكس واجن” خلال نفس الفترة 3.89 مليون سيارة.
وكشفت نتائج السنة المالية 2019 "والتي انتهت في مارس 2020" عن تصدر تويوتا الشركات العالمية من حيث مبيعات السيارات، حيث باعت 10.45 مليون سيارة، في حين باعت فولكس واجن 10.37 مليون سيارة.
وشهدت مبيعات السيارات خلال الفترة من أبريل إلى يوليو من العام الجاري انخفاضاً كبيراً في الإنتاج العالمي بلغ 30% عن الخطة الأصلية، وذلك بفعل تداعيات فيروس كورونا وهبوط الطلب على السيارات، حيث ظهر خلال الميزانية تحقيق تويوتا زيادة بنسبة 10.3 % لأرباحها الصافية في 2019-2020، والتي بلغت 17.9 مليار يورو "79 مليار ريال"، ومن المنتظر أن يشهد سوق السيارات العالمية “انتعاشاً تدريجياً” خلال النصف الثاني من عام 2020، على أن تصل إلى المعدلات السابقة لعام 2019 في نهاية العام الجاري.