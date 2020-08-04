أسعار النفط تتراجع والسبب إصابات كورونا

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء ، وسط بواعث قلق من أن موجة جديدة من إصابات كوفيد_19 في أنحاء العالم قد تنال من تحسن في الطلب على الوقود.
وفي الساعة 0655 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة أربعة سنتات بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 40.97 دولار للبرميل، في حين نزلت عقود خام برنت 11 سنتا أو 0.3 بالمئة لتسجل 44.04 دولار للبرميل.
يأتي التراجع بعد أن صعد غرب تكساس 1.8 بالمئة وبرنت 1.5 بالمئة أمس الاثنين بفضل بيانات أفضل من المتوقع للنشاط الصناعي في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة أظهرت خروج المصانع من أسوأ التداعيات المبكرة لجائحة فيروس كورونا.