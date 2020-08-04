شاهد.. هنادي الكندري تظهر بمظهر مفاجئ لجمهورها

خالد الظفيري (صدى):
نشرت الفنانة الكويتية هنادي الكندري مقطع فيديو جديد إعتبره المتابعين لها مفاجاة حيث ظهرت بإطلالة جديدة بدا مظهرها غير معتاد
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وأظهر مقطع الفيديو هنادي الكندري بشعر أشقر منسدل على ظهرها فيما بدا وجهها منتفخًا لحد ما ودائريًا وكأنها اكتسبت المزيد من الوزن.
وانهالت التعليقات على الفيديو الذي نشرته هنادي الكندري التي جاءت معظمها ترجح خضوع هنادي الكندري لعمليات تجميل وحقن وجهها ب”الفيلر” التجميلي. فيما تباينت ردات الفعل بين مشيد بإطلالتها حيث وصفها ممغردون بأنها الأفضل من شكلها التقليدي فيما جاءت تعليقات أخرى تهاجم خضوعها لعمليات التجميل.