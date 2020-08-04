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شاهد.. هنادي الكندري تظهر بمظهر مفاجئ لجمهورها

Time منذ 16 ساعة
Views 10721
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شاهد.. هنادي الكندري تظهر بمظهر مفاجئ لجمهورها

خالد الظفيري (صدى):
نشرت الفنانة الكويتية هنادي الكندري مقطع فيديو جديد إعتبره المتابعين لها مفاجاة حيث ظهرت بإطلالة جديدة بدا مظهرها غير معتاد

.

وأظهر مقطع الفيديو هنادي الكندري بشعر أشقر منسدل على ظهرها فيما بدا وجهها منتفخًا لحد ما ودائريًا وكأنها اكتسبت المزيد من الوزن.

وانهالت التعليقات على الفيديو الذي نشرته هنادي الكندري التي جاءت معظمها ترجح خضوع هنادي الكندري لعمليات تجميل وحقن وجهها ب”الفيلر” التجميلي. فيما تباينت ردات الفعل بين مشيد بإطلالتها حيث وصفها ممغردون بأنها الأفضل من شكلها التقليدي فيما جاءت تعليقات أخرى تهاجم خضوعها لعمليات التجميل.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
العمر يدبر عند حدوث الغدر حيث ينتهي عند ما يقبل الغدر ويتقدم عليه ويفرق أيامه ويقطع أوصاله ويجعل منه طوق حصار بغيض
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا

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