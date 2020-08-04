"سدايا" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي " سدايا " باب التقديم على وظائف شاغرة للرجال والنساء من المواطنين للعمل بالرياض وفقاً للتفاصيل لتالية:
1- مسئول امتثال الأمن السيبراني ، ويُشترط:
- بكالوريوس " نظم معلومات ، علوم حاسب ، امن معلومات ، امن سيبراني " او ما يعادلهم .
- خبرة 3 سنوات .
- شهادات مهنية .
2- مسؤول حوكمة الأمن السيبراني ، بنفس الشروط السابقة .
3- مسؤول إدارة مخاطر الأمن السيبراني ، بنفس الشروط .
4- كاتب إبداعي ، ويُشترط :
- بكالوريوس في مجال ذي صلة .
- خبرة 3 نوات .
- مهارات التواصل واستخدام الأوفيس .
5- اخصائي تسويق ، ويُشترط :
- بكالوريوس في التسويق او ما يعادله .
- خبرة لا تقل عن3 سنوات في الإدارة .
6- مؤلف اعلانات ، ويُشترط :
1- بكالوريوس في " الإعلام ، الصحافة ، الإنجليزية ، التسويق ، الإتصالات" ، او ما يعادلهم .
2- خبرة 3 سنوات .
ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا