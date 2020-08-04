شابة قطرية تكشف إضطهاد حكومة بلادها للنساء وتهرب لبريطانيا للجوء

ماجد القزيز (صدى):
هربت شابة قطرية من عائلتها بالدوحة لتقيم في بريطانيا ، وتحاول أن تكشف حقيقة اضطهاد النساء وحقوقهن المسلوبة في بلدها، موضحة بأن ذلك هو السبب الذي دفعها للهروب.
وتداول مؤخرا مقاطع فيديو للشابة نوف المعاضيد، التي تُعرِّف نفسها على أنها "طالبة لجوء في بريطانيا"، تحكي فيها تفاصيل رحلتها من قطر إلى المملكة المتحدة، بحسب "ميدل إيست آي" البريطاني.
وتتحدث الشابة في مقطع فيديو بعنوان "الحقوق المسلوبة في دولة قطر"، عن جملة من هذه الحقوق، ومن بينها عدم السماح للقطريات بالقيادة أو السفر أو العمل إلا بموافقة ولي أمرها، مردفة بأن ولي أمرها يستطيع منعها من السفر حتى لو تعدى عمرها 25 عامًا، كما أنها تحدثت عن رفض عدد من الفنادق في الدوحة أن يقدم لها مكانًا لتبقى فيه؛ لأنها كانت في سن 21 ولم تتزوج، فضلا عن عدم وجود حقوق للطفل.