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شابة قطرية تكشف إضطهاد حكومة بلادها للنساء وتهرب لبريطانيا للجوء

Time منذ 34 دقيقة
Views 1587
شابة قطرية تكشف إضطهاد حكومة بلادها للنساء وتهرب لبريطانيا للجوء

ماجد القزيز (صدى):
هربت شابة قطرية من عائلتها بالدوحة لتقيم في بريطانيا ، وتحاول أن تكشف حقيقة اضطهاد النساء وحقوقهن المسلوبة في بلدها، موضحة بأن ذلك هو السبب الذي دفعها للهروب.

وتداول مؤخرا مقاطع فيديو للشابة نوف المعاضيد، التي تُعرِّف نفسها على أنها "طالبة لجوء في بريطانيا"، تحكي فيها تفاصيل رحلتها من قطر إلى المملكة المتحدة، بحسب "ميدل إيست آي" البريطاني.

وتتحدث الشابة في مقطع فيديو بعنوان "الحقوق المسلوبة في دولة قطر"، عن جملة من هذه الحقوق، ومن بينها عدم السماح للقطريات بالقيادة أو السفر أو العمل إلا بموافقة ولي أمرها، مردفة بأن ولي أمرها يستطيع منعها من السفر حتى لو تعدى عمرها 25 عامًا، كما أنها تحدثت عن رفض عدد من الفنادق في الدوحة أن يقدم لها مكانًا لتبقى فيه؛ لأنها كانت في سن 21 ولم تتزوج، فضلا عن عدم وجود حقوق للطفل.

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
اتمنى محاسبة امانة جده هذا اهمال جسيم راحت فيه وفيات ودمار اسرة لايكفي التحقيق وايجاد الميررات او عقوبات مخففة اتمنى التحقيق من جهه محايدة لان الامانه مدعى عليها كيف تحقق على نفسها ؟؟؟
شيخين
فهمتو غلط اصلا هي بس بطلع الخاتم ماطلعت الخواتم الباقية
شيخين
اهم شي تكون طاغية على الفراش عشان تنومي مرتاحة اكثر
شيخين
معليش يا صاحب فكرت غلط وتعلن مكافئه مالية اعتقد ان الشاب السعودي لايبحث عن المادة اوالعطايا من ورى ما يفعلة من خدمة اذا تحققت وسوف تسعد اسرة كاملة حين فقدوالكثير وبفضل الله ثم بجهد هاؤلا الشباب وعلى رئسهم الجهات الامنية لماء عادو المفقودين
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..

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