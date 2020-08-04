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بالفيديو.. عراقي يتحدى إيران: السعوديين أبطال والمملكة أصبحت أفضل من أوروبا

Time منذ 44 دقيقة
Views 1599
بالفيديو.. عراقي يتحدى إيران: السعوديين أبطال والمملكة أصبحت أفضل من أوروبا

علي القحطاني (صدى):
كشف مقطع فيديو موقف مواطن عراقي تجاه المملكة رغم محاولات إيران للسيطرة على الشعب العراقي والوقيعة بين السعودية والعراق .

وخلال الفيديو أكد الرجل انه يتمنى لو أن رئيس بلاده يضع يده مع السعودية قائلاً : السعوديين أبطال وأصبحت السعودية أفضل من أوروبا .

وقال انه سافر إلى المملكة ولم يلقى إلا أفضل معاملة وشاهد النظافة والإحترام وحسن معاملة الشرطة في مقابل التدخل الإيراني في العراق وهم"اتفه خلق الله " وفق تعبيره .

وقال المواطن ان كل ما يحدث في العراق من خراب بسبب التدخل الإيراني وطائفية خامنئي الإرهابي .

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
اتمنى محاسبة امانة جده هذا اهمال جسيم راحت فيه وفيات ودمار اسرة لايكفي التحقيق وايجاد الميررات او عقوبات مخففة اتمنى التحقيق من جهه محايدة لان الامانه مدعى عليها كيف تحقق على نفسها ؟؟؟
شيخين
فهمتو غلط اصلا هي بس بطلع الخاتم ماطلعت الخواتم الباقية
شيخين
اهم شي تكون طاغية على الفراش عشان تنومي مرتاحة اكثر
شيخين
معليش يا صاحب فكرت غلط وتعلن مكافئه مالية اعتقد ان الشاب السعودي لايبحث عن المادة اوالعطايا من ورى ما يفعلة من خدمة اذا تحققت وسوف تسعد اسرة كاملة حين فقدوالكثير وبفضل الله ثم بجهد هاؤلا الشباب وعلى رئسهم الجهات الامنية لماء عادو المفقودين
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..

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