شاهد.. محمد صلاح يرد على صديقه لوفرين عندما أخبره أن دب استقبله في روسيا

وكالات (صدى):
في حديث هاتفي بين الكرواتي ديان لوفرين المنضم حديثا لزينيت بطرسبورغ الروسي، بزميله المصري محمد صلاح أخبره بأنه عندما وصل روسيا إستقبله عدد من الناس يرحبون به وخلفهم دب.
وقال لوفرين خلال دردشة مع صلاح عبر الفيديو نشرها الحساب الرسمي لزينيت على "يوتيوب": "لقد وصلت للتو (إلى روسيا)، وخرجت من المطار ورأيت أناسا يرحبون بي وخلفهم رأيت دبا"، حيث فوجئ صلاح بما قاله زميله ، الذي تابع قائلا: "إنه أمر جنوني... فقلت لهم هل هذه حديقة حيوان مفتوحة؟ فأجابوا: لا تقلق هو لا يأكل بل هو ودود جدا مع الناس".
ورد اللاعب المصري على ما قاله لوفرين: "ودود؟ يمكن أن تمكث مع أخيك هذا"، ثم تابع صلاح مازحا: "هل ستصبح قائدا "لزينيت"؟"، فأجاب قائلا: "إذا كنت تريد ذلك فسأحاول أخي.. لأكون صادقا، قصة شعرك رائعة، أعجبتني" في إشارة إلى تسريحة ومظهر صلاح الجديد.