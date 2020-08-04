«عناية» تطرح وظائف إدارية وصحية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى بالرياض “عناية”، وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس ، للعمل في مجمع عناية الطبي بمدينة الرياض.
وأوضحت الجمعية بأن الوظائف المتاحة تحت مسمى وظيفي" منسق متطوع - أخصائي تدريب - أخصائي تخطيط وجودة - منسق مشاريع - محاسب "عدد وظيفتين" - مدخل بيانات "عدد وظيفتين" - سكرتير "عدد وظيفتين" – ممرض"
واشترطت الجمعية على المتقدم بأن يكون حائزًا للمؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة للوظيفة من قبل الجمعية، وأن يجتاز بنجاح ما تقرره الجمعية من اختبارات أو مقابلات شخصية تتطلبها الوظيفة.
ولمزيد من التفاصيل إضغط الرابط التالي من هنــــــــا .