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«عناية» تطرح وظائف إدارية وصحية شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1534
«عناية» تطرح وظائف إدارية وصحية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى بالرياض “عناية”، وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس ، للعمل في مجمع عناية الطبي بمدينة الرياض.

وأوضحت الجمعية بأن الوظائف المتاحة تحت مسمى وظيفي" منسق متطوع - أخصائي تدريب - أخصائي تخطيط وجودة - منسق مشاريع - محاسب "عدد وظيفتين" - مدخل بيانات "عدد وظيفتين" - سكرتير "عدد وظيفتين" – ممرض"

واشترطت الجمعية على المتقدم بأن يكون حائزًا للمؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة للوظيفة من قبل الجمعية، وأن يجتاز بنجاح ما تقرره الجمعية من اختبارات أو مقابلات شخصية تتطلبها الوظيفة.

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
اتمنى محاسبة امانة جده هذا اهمال جسيم راحت فيه وفيات ودمار اسرة لايكفي التحقيق وايجاد الميررات او عقوبات مخففة اتمنى التحقيق من جهه محايدة لان الامانه مدعى عليها كيف تحقق على نفسها ؟؟؟
شيخين
فهمتو غلط اصلا هي بس بطلع الخاتم ماطلعت الخواتم الباقية
شيخين
اهم شي تكون طاغية على الفراش عشان تنومي مرتاحة اكثر
شيخين
معليش يا صاحب فكرت غلط وتعلن مكافئه مالية اعتقد ان الشاب السعودي لايبحث عن المادة اوالعطايا من ورى ما يفعلة من خدمة اذا تحققت وسوف تسعد اسرة كاملة حين فقدوالكثير وبفضل الله ثم بجهد هاؤلا الشباب وعلى رئسهم الجهات الامنية لماء عادو المفقودين
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..

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