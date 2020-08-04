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مقتل 15 مسلح في قصف جوي على ميليشيات موالية لإيران بسوريا

Time منذ ساعة
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مقتل 15 مسلح في قصف جوي على ميليشيات موالية لإيران بسوريا

دمشق (صدى):
تعرض ريف البوكمال شرقي سوريا لقصف جوي صباح اليوم الثلاثاء استهدف ميلشيات موالية لإيران ما أسفر عن مقتل 15 مسلح ينتمون إلى ميلشيات موالية لإيران .

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان فإن القتلى عراقيين وتمت عملية القصف فجراً بطائرات مجهولة ، وتم نقل الجثث داخل الأراضي العراقية عبر آليات عسكرية .

وكانت إسرائيل قد شنت غارات جوية جنوب سوريا امس الإثنين تصدت لها الدفاعات الجوية السورية .

وأعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن الغارات وقالت أنها رد على على عملية زرع عبوات ناسفة تم إحباطها في جنوب هضبة الجولان .

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
اتمنى محاسبة امانة جده هذا اهمال جسيم راحت فيه وفيات ودمار اسرة لايكفي التحقيق وايجاد الميررات او عقوبات مخففة اتمنى التحقيق من جهه محايدة لان الامانه مدعى عليها كيف تحقق على نفسها ؟؟؟
شيخين
فهمتو غلط اصلا هي بس بطلع الخاتم ماطلعت الخواتم الباقية
شيخين
اهم شي تكون طاغية على الفراش عشان تنومي مرتاحة اكثر
شيخين
معليش يا صاحب فكرت غلط وتعلن مكافئه مالية اعتقد ان الشاب السعودي لايبحث عن المادة اوالعطايا من ورى ما يفعلة من خدمة اذا تحققت وسوف تسعد اسرة كاملة حين فقدوالكثير وبفضل الله ثم بجهد هاؤلا الشباب وعلى رئسهم الجهات الامنية لماء عادو المفقودين
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..

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