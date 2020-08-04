مقتل 15 مسلح في قصف جوي على ميليشيات موالية لإيران بسوريا

دمشق (صدى):
تعرض ريف البوكمال شرقي سوريا لقصف جوي صباح اليوم الثلاثاء استهدف ميلشيات موالية لإيران ما أسفر عن مقتل 15 مسلح ينتمون إلى ميلشيات موالية لإيران .
ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان فإن القتلى عراقيين وتمت عملية القصف فجراً بطائرات مجهولة ، وتم نقل الجثث داخل الأراضي العراقية عبر آليات عسكرية .
وكانت إسرائيل قد شنت غارات جوية جنوب سوريا امس الإثنين تصدت لها الدفاعات الجوية السورية .
وأعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن الغارات وقالت أنها رد على على عملية زرع عبوات ناسفة تم إحباطها في جنوب هضبة الجولان .