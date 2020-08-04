الأعداد السابقة للصحيفة

مدني جازان يجدد تحذيراته من استمرار مخاطر التقلبات الجوية

Time منذ ساعة
Views 1441
Comment 1
مدني جازان يجدد تحذيراته من استمرار مخاطر التقلبات الجوية

جازان (صدى):
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من جريان السيول وتساقط للبرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 45 كم/س مع شبه انعدام في مدى الرؤية والتوقعات باستمرار هذه الظواهر والمتغيرات الجوية من اليوم الثلاثاء وحتى يوم السبت القادم .

وشدد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي على أهمية التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول سيرًا أو بالمركبات وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة.

وأكد العقيد الغامدي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني : https://www.998.gov.sa, متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

خبير زمانه
اتمنى محاسبة امانة جده هذا اهمال جسيم راحت فيه وفيات ودمار اسرة لايكفي التحقيق وايجاد الميررات او عقوبات مخففة اتمنى التحقيق من جهه محايدة لان الامانه مدعى عليها كيف تحقق على نفسها ؟؟؟
شيخين
فهمتو غلط اصلا هي بس بطلع الخاتم ماطلعت الخواتم الباقية
شيخين
اهم شي تكون طاغية على الفراش عشان تنومي مرتاحة اكثر
شيخين
معليش يا صاحب فكرت غلط وتعلن مكافئه مالية اعتقد ان الشاب السعودي لايبحث عن المادة اوالعطايا من ورى ما يفعلة من خدمة اذا تحققت وسوف تسعد اسرة كاملة حين فقدوالكثير وبفضل الله ثم بجهد هاؤلا الشباب وعلى رئسهم الجهات الامنية لماء عادو المفقودين
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..

أخر الأخبار

بالفيديو .. أمطار غزيرة ورياح تجتاح الليث
بالفيديو .. أمطار غزيرة ورياح تجتاح الليث
Time منذ 9 دقائق Views 1258
تحذير للطلاب المبتعثين في أمريكا من إعصار إسياس
تحذير للطلاب المبتعثين في أمريكا من إعصار إسياس
Time منذ 21 دقيقة Views 1219
«المسند»: حالة رهو مستمرة وأمطار ورياح على بعض المناطق اليوم
«المسند»: حالة رهو مستمرة وأمطار ورياح على بعض المناطق اليوم
Time منذ 26 دقيقة Views 1385
شابة قطرية تكشف إضطهاد حكومة بلادها للنساء وتهرب لبريطانيا للجوء
شابة قطرية تكشف إضطهاد حكومة بلادها للنساء وتهرب لبريطانيا للجوء
Time منذ 34 دقيقة Views 1568
بالفيديو.. عراقي يتحدى إيران: السعوديين أبطال والمملكة أصبحت أفضل من أوروبا
بالفيديو.. عراقي يتحدى إيران: السعوديين أبطال والمملكة أصبحت أفضل من أوروبا
Time منذ 44 دقيقة Views 1581
شاهد.. محمد صلاح يرد على صديقه لوفرين عندما أخبره أن دب استقبله في روسيا
شاهد.. محمد صلاح يرد على صديقه لوفرين عندما أخبره أن دب استقبله في روسيا
Time منذ 49 دقيقة Views 1420
«عناية» تطرح وظائف إدارية وصحية شاغرة
«عناية» تطرح وظائف إدارية وصحية شاغرة
Time منذ ساعة Views 1528
مقتل 15 مسلح في قصف جوي على ميليشيات موالية لإيران بسوريا
مقتل 15 مسلح في قصف جوي على ميليشيات موالية لإيران بسوريا
Time منذ ساعة Views 1469
مدني جازان يجدد تحذيراته من استمرار مخاطر التقلبات الجوية
مدني جازان يجدد تحذيراته من استمرار مخاطر التقلبات الجوية
Time منذ ساعة Views 1441
أمل عرفة تعلن إصابتها بكورونا : عندي كوروناية بنت حلال !
أمل عرفة تعلن إصابتها بكورونا : عندي كوروناية بنت حلال !
Time منذ ساعة Views 1227