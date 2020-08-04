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بالفيديو..مواطنون يتطوعون لانتشال سيارة من الغرق في مياه الأمطار

Time منذ 47 دقيقة
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بالفيديو..مواطنون يتطوعون لانتشال سيارة من الغرق في مياه الأمطار

جازان (صدى):
وثق مقطع فيديو تطوع عدد من الشباب بجازان، لإنقاذ سيارة مواطن من الغرق في مياه الأمطار.

وشهدت منطقة جازان هطولا غزيرا للأمطار ننتج عنه تجمع للمياه وغرق الشوارع بسبب سوء التصريف.

وكانت أمانة جازان قد أوضحت أن شبكة تصريف مياه الأمطار المنفَّذة بمدينة جازان تبلغ أطوالها 14.5 كم، وتمثل نسبة 25 % من إجمالي مساحة المدينة، وتعمل بكفاءة؛ حيث صرفت مياه الأمطار من الطرق والأحياء السكنية المخدومة بتلك الشبكة بواسطة محطة الرفع التي تعمل بها ثلاث مضخات، وتقوم بطرد المياه بطاقة 4.5 متر مكعب في الثانية، وتصريفها إلى البحر مباشرة.

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ابو محمد 😎 ✍️
يستحق العقاب الصارم ..
صيــد الـقـــلم
إن كانت في طاعة الله فابشر بالخير وإن كانت فيما يسخطه فابشر بما يسوءك.
ابو محمد 😎 ✍️
اذا كشفت وجهها انتهى الكلام .. .. الفتنه كلها في الوجه ، كل مازاد الجمال زادت الفتنه ..
عابر
طيب
أم سكر
الله يبارك لهم و يزيد المحبه بينها و بين زوجها . أعوذ بالله من الغيره .

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