بالفيديو..مواطنون يتطوعون لانتشال سيارة من الغرق في مياه الأمطار

جازان (صدى):
وثق مقطع فيديو تطوع عدد من الشباب بجازان، لإنقاذ سيارة مواطن من الغرق في مياه الأمطار.
وشهدت منطقة جازان هطولا غزيرا للأمطار ننتج عنه تجمع للمياه وغرق الشوارع بسبب سوء التصريف.
وكانت أمانة جازان قد أوضحت أن شبكة تصريف مياه الأمطار المنفَّذة بمدينة جازان تبلغ أطوالها 14.5 كم، وتمثل نسبة 25 % من إجمالي مساحة المدينة، وتعمل بكفاءة؛ حيث صرفت مياه الأمطار من الطرق والأحياء السكنية المخدومة بتلك الشبكة بواسطة محطة الرفع التي تعمل بها ثلاث مضخات، وتقوم بطرد المياه بطاقة 4.5 متر مكعب في الثانية، وتصريفها إلى البحر مباشرة.
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