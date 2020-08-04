الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ ساعة
Views 1678
Comment 2
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة )، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يستحق العقاب الصارم ..
صيــد الـقـــلم
إن كانت في طاعة الله فابشر بالخير وإن كانت فيما يسخطه فابشر بما يسوءك.
ابو محمد 😎 ✍️
اذا كشفت وجهها انتهى الكلام .. .. الفتنه كلها في الوجه ، كل مازاد الجمال زادت الفتنه ..
عابر
طيب
أم سكر
الله يبارك لهم و يزيد المحبه بينها و بين زوجها . أعوذ بالله من الغيره .

أخر الأخبار

حكم وضع المرأة صورها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي
حكم وضع المرأة صورها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي
Time منذ 27 دقيقة Views 252
طلبت من زوجها زيارة أهلها في العيد فأحرقها!
طلبت من زوجها زيارة أهلها في العيد فأحرقها!
Time منذ 36 دقيقة Views 396
بالفيديو..مواطنون يتطوعون لانتشال سيارة من الغرق في مياه الأمطار
بالفيديو..مواطنون يتطوعون لانتشال سيارة من الغرق في مياه الأمطار
Time منذ 47 دقيقة Views 1464
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
Time منذ ساعة Views 1678
الحصيني: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على معظم المناطق
الحصيني: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على معظم المناطق
Time منذ ساعة Views 2006
سيدة تحفر نفقا طوله 10 أمتار لتهريب ابنها من السجن
سيدة تحفر نفقا طوله 10 أمتار لتهريب ابنها من السجن
Time منذ ساعة Views 558
بالفيديو..أمير نجران يستمتع بالأجواء الخلابة
بالفيديو..أمير نجران يستمتع بالأجواء الخلابة
Time منذ ساعتين Views 2398
9 ملاعب جاهزة لاستقبال مباريات الدوري
9 ملاعب جاهزة لاستقبال مباريات الدوري
Time منذ ساعتين Views 1866
إنقاذ مقيم سوداني من الغرق بشرم ينبع
إنقاذ مقيم سوداني من الغرق بشرم ينبع
Time منذ ساعتين Views 2036
أنصار زعيم ديني يحطمون مؤسسة صحفية زعمت إصابته بكورونا
أنصار زعيم ديني يحطمون مؤسسة صحفية زعمت إصابته بكورونا
Time منذ ساعتين Views 508