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إنقاذ مقيم سوداني من الغرق بشرم ينبع

Time منذ ساعة
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إنقاذ مقيم سوداني من الغرق بشرم ينبع

المدينة المنورة (صدى):
تمكنت فرقة البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الاثنين 13/ 12/ 1441هـ، من إنقاذ مقيم سوداني الجنسية، تعرض للغرق أثناء سباحته بالمنطقة المخصصة للسباحة، بشرم ينبع (العيقة).

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، بأن فرقة البحث والإنقاذ المتواجدة بالموقع لاحظت تعرض المقيم لحالة غرق، وعلى الفور جرى التدخل السريع من قبل المنقذين لإنقاذه، حيث تم إخراجه وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة، ثم نقله بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى المستشفى للاطمئنان على صحته وتلقي العلاج، وقد غادر المستشفى، وهو بحالة صحية جيدة، ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الرسمي بجميع المتنزهين ومرتادي البحر باتباع إجراءات السلامة، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ممكن ان يشتري المحتاج لسياره من دول الخليج مثل البحرين او الامارات سيجد سياره مستعمله بحشمه وسعرها معقول
abdul
ادّبها باختها يالعنزي. اما الدموع لا يغرّنك. ستتعود علي الوحدة في فترة زمنية قصيرة. وكما يقول المثل :ليس الجوع اللي يقتل، بل الشبع .
ابو عمار
يا ليت تتم زراعة الاشجار على ضفاف الوادي لتعطي منظر الوادي جمالا ومتعه اكثر لزواره
ابو عمار
هذا المكان الجميل سبق وان زرته مع بعض الاصدقاء وجلسنا في الكهف اللي خلف الامير وكان هذا بتاريخ 1974م والمكان جميل وبارد
abdul
نصيحتي لتركي آل الشيخ طال عمره ان يتقدم الي خدمات المواطنة والهجرة الامركية ( USCIS ) بالاقامة الدائمة في امركا والعلاج ، ولا تعود الي المملكة اطلاقا. ترتاح من الناس وهم يرتاحوا منك. وِنْ ون سِتُواشَنْ .

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