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لا استثناءات في الحرب على الفساد " قولًا وفعلًا "

Time منذ 58 دقيقة
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لا استثناءات في الحرب على الفساد " قولًا وفعلًا "

الرياض (صدى):
عقب الأمر الملكي بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد وإعفاء نائب أمير منطقة الجوف من منصبه وإحالتهما مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع للتحقيق، رفع المواطنون شعار " لن ينجو أحد من الفساد " .

ومن جانبه أكد القانوني عبد الرحمن اللاحم، أن هذا الأمر الملكي يخلق أنماطًا قانونية جديدة لم تكن موجودة في السابق -على حد قوله-.

وقال اللاحم: " هناك مبادئ قانونية ترسخ لها علاقة مباشرة بدولة القانون وسيادة القانون، التي تحدث عنهما كثيراً الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز " .

وجاء الأمر الملكي تأكيدًا على عدم وجود أي استثناءات في حرب المملكة ضد الفساد، حيث أصبحت أيقونة العالم في مكافحة الفساد.

ويأتي ذلك بناء على ما أحيل من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها.

ومن المقرر أن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.

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أحدث التعليقات

أبو كنان
يا أخ متفرج - بارك الله فيك - محمد نور ليس بيته من زجاج بل بيته مكين وإنجازاته كبيرة وهو منذ أن كان طفلا ناشئا يلعب في الاتحاد أحضره أخوه آدم نور حارس نادي الاتحاد للعميد..كما جاء في الإعلام ثانيا: اتق الله! مرة واحدة فقط اكتشف تعاطي نور للمنشطات وتم إيقافه ويستاهل الإيقاف والعقاب وعنده أخطاء ولكن حسناته وإنجازاته أكبر وأجل
أبو كنان
أولا : محمد نور ليس فقط أسطورة الاتحاد بل أسطورة من أساكير الكرة السعودية شاهدوا مباراة الاتحاد وناجويا غرامبوس وأهداف خرافية من الأواكس محمد نور ثانيا: محمد نور لاعب كبير فنا وخلقا وعطاء ثالثا: شاهدت مرة مباراة ودية لمحمد نور في ملعب النادي فأذن المؤذن فأخرج محمد نور الكرة لخارج الملعب وطلب إيقاف المبارة لحين انتهاء المؤذن فأذعن الجميع بمن فيهم المدرب إنزو هيكتور...لله درك يا محمد! يا عدنان جستنية اتق الله في محمد نور وقارن ما قدمه نور وما قدمته أنت للعميد مع كامل الاحترام
عدو الخونة
وين وافي الكلب عن هذه المواضيع؟ لا استبعد انه يتمنى مثل هذه الحالات وتفح كبده يرى بلدنا يفعل فيها مثل مايفعل باخواته ليكون الكل مثل بعض... اسلوبك الخبيث يشي فيك ياراعي السندويتش غيرت معرفك بعدما انكشف تسرتك بالتدين؟ زنخك هو زنخك وسيفضحك الله حتى في قعر دارك مهما تلونت فلا يغرك امهال الله لك
عدو الخونة
الذنب ... اي اعنيك انت يالذنب بطل من تشويه الدين وانت مجرد خول مجوسي او جماعة اللوطي الواطي تاجر على نفسك بتقسيم وغيرها.... انت وجودك هنا اكبر دليل على عدل حكومتنا وعلو شانها والا كان لقيتهم يدغدغونك بدريل فيما بين اضلاعك من اول تعليق لك... فلا تتلصق بالدين وتتظاهر بانك بطل مغوار تهاجم السعودية وانت تبحث عن الفلوس لاجل تعالج الدود الذي اكل مؤخرتك ليس الا ... لا الدين ولا اي عالم منذ محمد الى هيئة كبار علماء البلد وغيرهم من العلماء الربانيين وليس منهم على طريقة سيدك جوزيف القرضي يبيح لك او يفتيك بما تمارسه بمناسبة وغير مناسبة على صحف محسوبة على السعودية... تذكر فقط لو انك تمارس صبيانتك في قطر او تركيا ومالذي سيحل فيك وقتها
أبو كنان
ما شاء الله وبارك ربي يجعلك دكتورة مشهورة

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