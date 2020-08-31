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أمر ملكي بإعفاء قائد القوات المشتركة ونائب أمير الجوف وإحالتهما للتحقيق في قضايا فساد

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أمر ملكي بإعفاء قائد القوات المشتركة ونائب أمير الجوف وإحالتهما للتحقيق في قضايا فساد

الرياض (صدى):
أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، أمرًا ملكيًا بإعفاء عدد من المسؤولين والضباط في وزارة الدفاع وإحالتهم للتحقيق؛ في قضايا فساد.

وجاء نص الأمر الملكي كالتالي:

الرقم : أ / 7

التاريخ : 12 / 1 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 92 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.

وبعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393 هـ ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 137 ) بتاريخ 10 / 6 / 1439هـ، ورقم ( أ / 267 ) بتاريخ 26 / 9 / 1438هـ.

وبناء على ما أحيل من سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها، وما رفعته الهيئة عن وجود فساد مالي في الوزارة، وارتباط ذلك بالفريق الركن / فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو الأمير / عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : تنهى خدمة الفريق الركن / فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

ثانياً : الموافقة على ما عرضه علينا سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتكليف الفريق الركن / مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة.

ثالثاً : يعفى صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، ويحال للتحقيق.

رابعاً : إحالة كل من 1 ـ يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، 2 ـ محمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن، 3 ـ فيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان، 4 ـ محمد بن علي بن محمد الخليفه للتحقيق.

خامساً : تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه.

سادساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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abdul
لو الغش واقف عند اصحاب التكاسي لهان الوضع. دخل الغش في كل البضائع الا من رحم. حتي البيبسي - وهو شر الشراب - عندما يقدموه لك في المطاعم نصف الكأس ثلج مصنوع من ماء البزبوز.
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
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ابن حزم
الله لايشغلنا الا بطاعته
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
العويس مسألة وقت ورايح لبنو قرنبع وكتشب وخرقة الضراطي 😂😂

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