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إعفاء المعلمين أصحاب الظروف الخاصة من الحضور للمدرسة

Time منذ 59 دقيقة
Views 1713
إعفاء المعلمين أصحاب الظروف الخاصة من الحضور للمدرسة

الرياض (صدى):
أعفت آلية وزارة التعليم حول قرار الدراسة عن بعد، من لديهم ظروف خاصة من الحضور إلى المدرسة، في حين يتعين على البقية الحضور في الميدان يوماً واحداً في الأسبوع.

وتضمن قرار وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على أن يكون حضور المعلمين والمعلمات عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية، مع حضورهم للمدرسة يوماً واحداً في الأسبوع على الأقل بالتنسيق مع إدارة المدرسة، ولمكتب التعليم استثناء الحالات التي يصعب ويتعذر وصولها للمدرسة.

وتتيح "مدرستي" للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات.

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أحدث التعليقات

abdul
لو الغش واقف عند اصحاب التكاسي لهان الوضع. دخل الغش في كل البضائع الا من رحم. حتي البيبسي - وهو شر الشراب - عندما يقدموه لك في المطاعم نصف الكأس ثلج مصنوع من ماء البزبوز.
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
الرجال أنتهى والإعلان قريب جدآ🚀🚀🚀
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
ابن حزم
الله لايشغلنا الا بطاعته
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
العويس مسألة وقت ورايح لبنو قرنبع وكتشب وخرقة الضراطي 😂😂

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