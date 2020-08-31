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شاهد.. أهم إنجازات وزارة الصناعة والثروة المعدنية بعد مرور عام على تأسيسها

Time منذ 15 دقيقة
Views 1278
شاهد.. أهم إنجازات وزارة الصناعة والثروة المعدنية بعد مرور عام على تأسيسها

الرياض (صدى):
تحدث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف عن أهم إنجازات الوزارة بعد مرور عام على تأسيسها، قائلا:"  نجحت خلال أول عام في إكمال إيجاد التشريعات اللازمة لنمو قطاعي الصناعة والتعدين وتحفيز الاستثمار فيهما ".

وأوضح الخريف أن الوزارة أزالت المعوقات التي تواجه المستثمرين، وجلبت رؤوس أموال جديدة للاستثمار في القطاعين؛ بسبب الشفافية في الإجراءات.

ونوه الوزير إلى إطلاق برنامج " صُنع في السعودية "، وتحويل التجمعات الصناعية إلى المركز الوطني للتنمية الصناعية، وإنشاء بنك التصدير والاستيراد وهيئة التجارة الخارجية.

وأردف الخريف أن القطاع الصناعي استغل جائحة كورونا في تعظيم أثر الصناعة المحلية التي وفّرت احتياج المستهلكين بشكل كامل من الغذاء والمستلزمات الطبية، مبينا أن المبادرات التحفيزية قللت من الآثار على القطاع.

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أحدث التعليقات

انور المالكي
مقروووووووووووووووووووووووووووووووووووووود
نجاة محمد
ربي يحفظها بس استغلالها في الاعلام اجدة طلبا للشهرة و المال اوقفوا هذه المهزلة في حق الطفولة
واضح*** وصريح***
.I hear a fanfare and I don't see a grind
واضح*** وصريح***
من أمثال العرب: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. الجعجعة صوت الرحى، والمعنى أسمع صوت الرحى ولا أرى دقيقا, أي أسمع جلبةً ولا أرى عملاً ينفع, يضرب في سماع جلبة لا يعقبها نفع، ويضرب للمتوعد بلا فعل..
طيرشلوي
سيارات مفخخه تسير و تقف بين السيارات عادي.

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