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بالفيديو.. «السند» يتحدث عن حياة البرزخ التي يعيشها الميت في قبره 

Time منذ 47 دقيقة
Views 1860
بالفيديو.. «السند» يتحدث عن حياة البرزخ التي يعيشها الميت في قبره 

الرياض (صدى):
تحدث الشيخ عبدالرحمن السند الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن حياة البرزخ التي يعيشها الميت في قبره.

وقال السند خلال حواره في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة:" الميت منذ أن يوضع في قبره يقعد ويقال له:" من ربك؟.. ما دينك؟.. من نبيك؟ " ويسمع قرع نعال الذين جاءوا لدفنه وتشييعه ".

وأضاف السند:" إذا كان الميت من أهل الإيمان أجاب على هذه الأسئلة "، موضحا:" لو كان مؤمنا تقيا فيقول ربي الله وديني الإسلام  والنبي محمد " صلى الله عليه وسلم " ثم يفتح له بابا من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها ويقول أدخلها؟ فيقال له حتي تقوم الساعة، فيقول ربي أقم الساعة فينام نومة العروس ليلة عرسها من الهناء والاطمئنان ويمد له في قبره مد بصره وينعم في هذا القبر ".

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أحدث التعليقات

انور المالكي
مقروووووووووووووووووووووووووووووووووووووود
نجاة محمد
ربي يحفظها بس استغلالها في الاعلام اجدة طلبا للشهرة و المال اوقفوا هذه المهزلة في حق الطفولة
واضح*** وصريح***
.I hear a fanfare and I don't see a grind
واضح*** وصريح***
من أمثال العرب: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. الجعجعة صوت الرحى، والمعنى أسمع صوت الرحى ولا أرى دقيقا, أي أسمع جلبةً ولا أرى عملاً ينفع, يضرب في سماع جلبة لا يعقبها نفع، ويضرب للمتوعد بلا فعل..
طيرشلوي
سيارات مفخخه تسير و تقف بين السيارات عادي.

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بالفيديو.. «السند» يتحدث عن حياة البرزخ التي يعيشها الميت في قبره 
بالفيديو.. «السند» يتحدث عن حياة البرزخ التي يعيشها الميت في قبره 
Time منذ 47 دقيقة Views 1860