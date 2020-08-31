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بالفيديو.. معلم بمدرسة أهلية: من شهر إبريل ونحن بدون رواتب

Time منذ ساعة
Views 1613
بالفيديو.. معلم بمدرسة أهلية: من شهر إبريل ونحن بدون رواتب

الرياض (صدى):
كشف عدد من المعلمين في إحدى المدارس الأهلية بجدة، عن معاناتهم وحرمانهم من تسلم راتبهم.

وقال أحمد صالح معلم بمدرسة أهلية، لـ برنامج " ياهلا ": من شهر إبريل ونحن بدون رواتب، وعندما بدأت الدراسة عن بُعد تفاجأت مع بعض زملائي بقرارات الفصل!.

وأضافت منيرة الصبار قائدة مدرسة أهلية، بعض المدارس خفضت المصروفات، وفي المقابل خفضت رواتب بعض المعلمين وسرحت بعضهم، وأعطت البعض اجازات استثنائية غير مدفوعة الأجر.

وعلق المستشار القانوني حمود الناجم، قائلا : سألت أحد المحاسبين المتخصصين في حساب التكاليف حول التخفيض المفترض من المدارس الأهلية فقال إنه لا يجب أن يقل عن 35% بعد انخفاض الكثير من مصروفات التشغيل..

وأضاف : وزارة التعليم "أحسنت" أنها لم تتدخل في العقد الذي بين المدارس الأهلية وأولياء الأمور.

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أحدث التعليقات

انور المالكي
مقروووووووووووووووووووووووووووووووووووووود
نجاة محمد
ربي يحفظها بس استغلالها في الاعلام اجدة طلبا للشهرة و المال اوقفوا هذه المهزلة في حق الطفولة
واضح*** وصريح***
.I hear a fanfare and I don't see a grind
واضح*** وصريح***
من أمثال العرب: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. الجعجعة صوت الرحى، والمعنى أسمع صوت الرحى ولا أرى دقيقا, أي أسمع جلبةً ولا أرى عملاً ينفع, يضرب في سماع جلبة لا يعقبها نفع، ويضرب للمتوعد بلا فعل..
طيرشلوي
سيارات مفخخه تسير و تقف بين السيارات عادي.

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