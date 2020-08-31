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إلزام القطاع الخاص بتقييم الامتثال بالإجراءات والبروتوكولات الصحية

Time منذ 31 دقيقة
Views 1331
إلزام القطاع الخاص بتقييم الامتثال بالإجراءات والبروتوكولات الصحية

الرياض (صدى):
أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ، قرارًا يقضي بإلزام منشآت القطاع الخاص بتقييم الامتثال بالإجراءات والبروتوكولات الصحية المتبعة والموصى بها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، المتعلقة بجائحة كورونا (COVID-19) ، وذلك عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني للسلامة والصحة المهنية من هنــــــــا.

ويهدف هذا القرار إلى المحافظة على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص والحد من انتشار فيروس كورونا ، والتأكد من التزام أصحاب المنشآت بتطبيق البروتوكولات الوقائية والمعايير الصحية في بيئة العمل كافة، حيث يقوم صاحب المنشأة بالدخول عبر الرابط وتسجيل بيانات المنشأة ، ثم تعبئة عناصر التقييم الذاتي ، ويستهدف القرار جميع المنشآت بمختلف أحجامها.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اعتمدت في وقت سابق الدليل الإجرائي للوقاية من فيروس كورونا في مكان العمل .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يمكن هذا يثبت إحترامه لها وخوفه من عدم كسر خاطرها وجرح مشاعرها..
اجلس في بيتك
روح أول تعلم الكتابة زين وبعدين تعال ونزل تعليقك وفلسفتك يا فيلسوف زمانه
اجلس في بيتك
اروع واجمل واحن واطيب ملك عشنا معه احلى واجمل واسعد ايامنا يارب كما اسعدنا اسعده بالفردوس الأعلى من جنتك ياربي بلا حساب ولا سابق عذاب الله يرحم البطن الي حملك عهدك كان عهد بركة ورحمة وعدل ومساواة احببناك حيا وميتا ولن ننساك من دعاءنا ما حيينا
اجلس في بيتك
اروع واجمل واحن واطيب ملك عشنا معه احلى واجمل واسعد ايامنا يارب كما اسعدنا اسعده بالفردوس الأعلى من جنتك ياربي بلا حساب ولا سابق عذاب الله يرحم البطن الي حملك عهدك كان عهد بركة ورحمة وعدل ومساواة احببناك حيا وميتا ولن ننساك من دعاءنا ما حيينا
اجلس في بيتك
اروع واجمل واحن واطيب ملك عشنا معه احلى واجمل واسعد ايامنا يارب كما اسعدنا اسعده بالفردوس الأعلى من جنتك ياربي بلا حساب ولا سابق عذاب الله يرحم البطن الي حملك عهدك كان عهد بركة ورحمة وعدل ومساواة احببناك حيا وميتا ولن ننساك من دعاءنا ما حيينا

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