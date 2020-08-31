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إصابة "مدير تعليم" في إحدى محافظات الرياض بكورونا

Time منذ 5 دقائق
Views 1129
إصابة "مدير تعليم" في إحدى محافظات الرياض بكورونا

الرياض (صدى):
أصيب مدير تعليم في إحدى المحافظات بمنطقة الرياض بفيروس كورونا المستجد، حيث تأكدت إصابته بعد شعوره بأعراض الإصابة بالفيروس نهاية الأسبوع الماضي.

وكان "مدير التعليم" قد مارس مهام وظيفته، والتقى بالمساعدين له وعدد من رؤساء الأقسام والموظفين والمراجعين مع الالتزام بالتباعد وتطبيق الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، من لبس كمامة وعدم المصافحة.

كما حضر المدير يوم الثلاثاء الماضي قبل ظهور أي أعراض عليه اجتماعاً في قاعة الاجتماعات بمقر المحافظة، وذلك برئاسة المحافظ وعضوية ما يقارب 20 مسؤولاً.

وشعر "مدير التعليم" ببعض الأعراض يوم الخميس الماضي، فقام بأخذ مسحة للتأكد من أسباب الأعراض، فخرجت نتيجة العينة إيجابية.

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أحدث التعليقات

عبدالله
الله يرحمه و يرحم ايامه.
abdul
وشلولو ايضا مفيد بنسبة ٤٠% فلنشجّع منتوجاتنا العربييييييييه !
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃 وش وسع حلقها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكرا على المعلومات المفيده يادكتور

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