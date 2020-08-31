الأعداد السابقة للصحيفة

«بن مساعد» يعلق على انتقاد قطر لعبور طائرة إسرائيلية أجواء المملكة: «ياللقرف»

Time منذ ساعة
Views 2748
Comment 2
«بن مساعد» يعلق على انتقاد قطر لعبور طائرة إسرائيلية أجواء المملكة: «ياللقرف»

عادل الحربي (صدى):
سخر الأميرعبدالرحمن بن سعود من الانتقادات القطرية للمملكة بعد عبور طائرة إسرائيلية تحمل مسؤولين أمريكيين الأجواء للوصول إلى أبوظبي؛ لافتًا إلى تلون النظام القطري الذي يعتبر من أوائل الداعمين لإسرائيل.

وألمح "بن مساعد" إلى أن المساعدة القطرية لإسرائيل تأتي على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه،فهي تقدم التمويل اللازم لجماعة حماس الإرهابية التي تتضحي بأرواح شباب فلسطين دون أن خجل، موضحًا أن نظام الحمدين يتلون كالحرباء وينتقد دون وجه حق تصرفات الدول العربية الساعية إلى دعم الشعب الفلسطيني.

وقال "بن مساعد" : "سُمِح لطائرة اسرائيلية تقل مسؤولين أمريكيين الى أبوظبي بعبور أجوائنا فانبرى اعلام ومرتزقة ذَنَب اسرائيل في المنطقة -منذ انقلاب الإبن على أبيه -يشتمنا ويخوننا .. هذا الذنب أو هذه الدولة هي الضامنة لأمن اسرائيل باعطائها حماس مبالغ شهرية بأمر رئيس الموساد شريطة التهدئة..ياللقرف".

Time واتساب

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يمكن هذا يثبت إحترامه لها وخوفه من عدم كسر خاطرها وجرح مشاعرها..
اجلس في بيتك
روح أول تعلم الكتابة زين وبعدين تعال ونزل تعليقك وفلسفتك يا فيلسوف زمانه
اجلس في بيتك
اروع واجمل واحن واطيب ملك عشنا معه احلى واجمل واسعد ايامنا يارب كما اسعدنا اسعده بالفردوس الأعلى من جنتك ياربي بلا حساب ولا سابق عذاب الله يرحم البطن الي حملك عهدك كان عهد بركة ورحمة وعدل ومساواة احببناك حيا وميتا ولن ننساك من دعاءنا ما حيينا
اجلس في بيتك
اروع واجمل واحن واطيب ملك عشنا معه احلى واجمل واسعد ايامنا يارب كما اسعدنا اسعده بالفردوس الأعلى من جنتك ياربي بلا حساب ولا سابق عذاب الله يرحم البطن الي حملك عهدك كان عهد بركة ورحمة وعدل ومساواة احببناك حيا وميتا ولن ننساك من دعاءنا ما حيينا
اجلس في بيتك
اروع واجمل واحن واطيب ملك عشنا معه احلى واجمل واسعد ايامنا يارب كما اسعدنا اسعده بالفردوس الأعلى من جنتك ياربي بلا حساب ولا سابق عذاب الله يرحم البطن الي حملك عهدك كان عهد بركة ورحمة وعدل ومساواة احببناك حيا وميتا ولن ننساك من دعاءنا ما حيينا

أخر الأخبار

بالفيديو.. معلم بمدرسة أهلية: من شهر إبريل ونحن بدون رواتب
بالفيديو.. معلم بمدرسة أهلية: من شهر إبريل ونحن بدون رواتب
Time منذ 25 ثانية Views 1003
زفة عرسان رايقين
زفة عرسان رايقين
Time منذ 4 دقائق Views 131
مواطن يوثق قط الزبّاد المهدد بالانقراض
مواطن يوثق قط الزبّاد المهدد بالانقراض
Time منذ 5 دقائق Views 143
مدافع يسجل هدف غريب في مرماه
مدافع يسجل هدف غريب في مرماه
Time منذ 6 دقائق Views 157
إلزام القطاع الخاص بتقييم الامتثال بالإجراءات والبروتوكولات الصحية
إلزام القطاع الخاص بتقييم الامتثال بالإجراءات والبروتوكولات الصحية
Time منذ 31 دقيقة Views 1310
شاهد.. لحظة سقوط مذيعة على الهواء بعد فقدانها الوعي
شاهد.. لحظة سقوط مذيعة على الهواء بعد فقدانها الوعي
Time منذ 40 دقيقة Views 303
الإفراج عن السيدة التي مزقت رتبة ضابط مصري واعتدت عليه: «غير متزنة»
الإفراج عن السيدة التي مزقت رتبة ضابط مصري واعتدت عليه: «غير متزنة»
Time منذ 41 دقيقة Views 442
موعد حصول المواطن والمقيم على التأمين الصحي من صاحب العمل
موعد حصول المواطن والمقيم على التأمين الصحي من صاحب العمل
Time منذ 50 دقيقة Views 1618
حالات تُسحب فيها الجنسية السعودية من المرأة الأجنبية
حالات تُسحب فيها الجنسية السعودية من المرأة الأجنبية
Time منذ 54 دقيقة Views 2224
الجوازات تتيح خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر المبتعثين عبر منصة «أبشر»
الجوازات تتيح خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر المبتعثين عبر منصة «أبشر»
Time منذ ساعة Views 1381