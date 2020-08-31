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الجوازات تتيح خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر المبتعثين عبر منصة «أبشر»

Time منذ ساعة
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الجوازات تتيح خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر المبتعثين عبر منصة «أبشر»

الرياض (صدى):
أطلقت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع وزارة التعليم خدمة التصاريح الاستثنائية عبر خدماتها على منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية؛ وذلك تسهيلاً لسفر الطلبة المبتعثين ومرافقيهم إلى جميع دول الابتعاث.

وأكدت الجوازات أنه بإمكان الطلبة الراغبين في الالتحاق ببعثاتهم الخارجية الاستفادة من هذه الخدمة باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول لمنصة أبشر.

2. خدماتي.

3. الجوازات.

4. مركز الرسائل و الطلبات للجوازات.

5. طلب جديد.

6. المديرية العامة للجوازات.

7. تصاريح السفر الاستثنائية.

8. تصريح سفر للدراسة بالخارج - للمواطنين فقط.

9. تأكيد وإرسال الطلب.

وأكدت الجوازات أنه عند تقديم الطلب يلزم ملاحظة الآتي:

• كتابة اسم الدولة التي يدرس فيها الطالب.

• أي طلب لا يتعلق بتصريح الدراسة لن ينظر إليه.

• سيتم الرد على الطلب خلال ثلاثة أيام عمل.

• الخدمة غير متوفرة في تطبيق أبشر حاليًا.

• في حال وجود مرافقين مع المبتعث تتم إضافتهم عند إرسال الرسالة لطلب الموافقة، تتضمن ( الاسم - الهوية الوطنية - صلة القرابة ).

• تتم إضافة مرفقات فقط في حال كانت الدراسة على الحساب الخاص للمستفيد، وفي حال طلب سفر المرافقين تتم إضافة صورة من سجل الأسرة.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يمكن هذا يثبت إحترامه لها وخوفه من عدم كسر خاطرها وجرح مشاعرها..
اجلس في بيتك
روح أول تعلم الكتابة زين وبعدين تعال ونزل تعليقك وفلسفتك يا فيلسوف زمانه
اجلس في بيتك
اروع واجمل واحن واطيب ملك عشنا معه احلى واجمل واسعد ايامنا يارب كما اسعدنا اسعده بالفردوس الأعلى من جنتك ياربي بلا حساب ولا سابق عذاب الله يرحم البطن الي حملك عهدك كان عهد بركة ورحمة وعدل ومساواة احببناك حيا وميتا ولن ننساك من دعاءنا ما حيينا
اجلس في بيتك
اروع واجمل واحن واطيب ملك عشنا معه احلى واجمل واسعد ايامنا يارب كما اسعدنا اسعده بالفردوس الأعلى من جنتك ياربي بلا حساب ولا سابق عذاب الله يرحم البطن الي حملك عهدك كان عهد بركة ورحمة وعدل ومساواة احببناك حيا وميتا ولن ننساك من دعاءنا ما حيينا
اجلس في بيتك
اروع واجمل واحن واطيب ملك عشنا معه احلى واجمل واسعد ايامنا يارب كما اسعدنا اسعده بالفردوس الأعلى من جنتك ياربي بلا حساب ولا سابق عذاب الله يرحم البطن الي حملك عهدك كان عهد بركة ورحمة وعدل ومساواة احببناك حيا وميتا ولن ننساك من دعاءنا ما حيينا

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