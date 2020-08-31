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متحدث الصحة: لم تسجل تراجعًا في عدد الإصابات إلى أقل من ألف منذ عدة أشهر

Time منذ ساعة
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متحدث الصحة: لم تسجل تراجعًا في عدد الإصابات إلى أقل من ألف منذ عدة أشهر

الرياض (صدى):
سجّلت المملكة، اليوم الاثنين، تراجعًا ملحوظًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى أقل من 1000 حالة، وهو ما لم يحدث منذ عدة أشهر.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة: " بحمد الله لليوم الثالث على التوالي تتراجع حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا الجديد في المملكة إلى أقل من ألف حالة، حيث لم تسجل تراجعًا في عدد الإصابات إلى أقل من ألف منذ عدة أشهر " .

وأضاف: " مستمرون في التصدي لهذا الفيروس حتى القضاء عليه بإذن الله " .

وأعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل (951) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (315772) حالة، من بينها (21079) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1552) حالة حرجة، كما سُجّلت (1129) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (290796) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (3897) حالة، بإضافة (27) حالة وفاة جديدة.

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أحدث التعليقات

عبدالله
الله يرحمه و يرحم ايامه.
abdul
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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃 وش وسع حلقها
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طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكرا على المعلومات المفيده يادكتور

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