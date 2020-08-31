وصول طائرة مساعدات إنسانية من المملكة إلى السودان

الخرطوم (صدى):
وصلت طائرة مساعدات إنسانية قادمة من المملكة إلى السودان، وتحمل على متنها 90 طنًا من المواد الغذائية والإيوائية لدرء آثار السيول والفيضانات.
جاء ذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إذ كان في استقبالها بمطار الخرطوم والي ولاية الخرطوم أيمن خالد وممثل سفير خادم الحرمين الشريفين الأستاذ فيصل الشهري ومدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية ومفوض العون الإنساني ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والشيخ إسماعيل عثمان راعي منظمة الاغتنام ومنتصر البشير مدير منظمة الاغتنام والعديد من منظمات المجتمع المدني ووكالات الأنباء الرسمية ومختلف اجهزة الاعلام بالبلاد.