الأعداد السابقة للصحيفة

وصول طائرة مساعدات إنسانية من المملكة إلى السودان

Time منذ 24 دقيقة
Views 1358
وصول طائرة مساعدات إنسانية من المملكة إلى السودان

الخرطوم (صدى):
وصلت طائرة مساعدات إنسانية قادمة من المملكة إلى السودان، وتحمل على متنها 90 طنًا من المواد الغذائية والإيوائية لدرء آثار السيول والفيضانات.

جاء ذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إذ كان في استقبالها بمطار الخرطوم والي ولاية الخرطوم أيمن خالد وممثل سفير خادم الحرمين الشريفين الأستاذ فيصل الشهري ومدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية ومفوض العون الإنساني ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والشيخ إسماعيل عثمان راعي منظمة الاغتنام ومنتصر البشير مدير منظمة الاغتنام والعديد من منظمات المجتمع المدني ووكالات الأنباء الرسمية ومختلف اجهزة الاعلام بالبلاد.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه يابنت سلامه ، وحفيدة سلامه ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم انتقم لهما ولكل مظلوم يارب .. آمين ..
ع.ع.ش
مانحتاجه هو تركيب كمرات إجبارية على منازلنا والسبب كثرت السرقات وكذلك العبث بالممتلكات نأمل من الداخليه سرعة الازم أصحاب المنازل تركيب كمرات بها خاصه الاستثمارية
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله ... تعاكسين وزوجك معك ، ولك عين بعد ......!!؟ .. هذا اللي يقول // شينه وقوية عينه ..

أخر الأخبار

طبيب يوضح .. هل السفن أب يفيد للعلاج من الامراض
طبيب يوضح .. هل السفن أب يفيد للعلاج من الامراض
Time منذ 11 دقيقة Views 199
فنان ولا الحظ ماشي معه !
فنان ولا الحظ ماشي معه !
Time منذ 12 دقيقة Views 166
رئيس الأرجنتين يطالب ميسي بالعودة
رئيس الأرجنتين يطالب ميسي بالعودة
Time منذ 15 دقيقة Views 1330
شاهد.. سيارة منال سلامة بعد حادث انقلابها 
شاهد.. سيارة منال سلامة بعد حادث انقلابها 
Time منذ 21 دقيقة Views 1389
وصول طائرة مساعدات إنسانية من المملكة إلى السودان
وصول طائرة مساعدات إنسانية من المملكة إلى السودان
Time منذ 24 دقيقة Views 1358
بالفيديو .. المنيع يوضح حكم الصلاة والصيام لمن فقد عقله
بالفيديو .. المنيع يوضح حكم الصلاة والصيام لمن فقد عقله
Time منذ 30 دقيقة Views 1489
النصر يتعاقد مع أسامة الخلف رسميا
النصر يتعاقد مع أسامة الخلف رسميا
Time منذ 37 دقيقة Views 1732
شاب يحاول بتر ذراع زوجته لتعرضها لـ "المعاكسة"
شاب يحاول بتر ذراع زوجته لتعرضها لـ "المعاكسة"
Time منذ 42 دقيقة Views 325
تمديد فترة إدخال أنشطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية
تمديد فترة إدخال أنشطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية
Time منذ 43 دقيقة Views 1465
مصنع مياه في وادي الدواسر يمارس عمله دون التراخيص
مصنع مياه في وادي الدواسر يمارس عمله دون التراخيص
Time منذ 48 دقيقة Views 1508