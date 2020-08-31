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مصنع مياه في وادي الدواسر يمارس عمله دون التراخيص
منذ 48 دقيقة
1507
1
الرياض (صدى):
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنع مياه في وادي الدواسر يمارس عمله دون الحصول على التراخيص اللازمة مع وجود مخالفات فنية وصحية.
وأوضحت الهيئة أنه تم ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و ٤٥٠ عبوة مياه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصنع.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه يابنت سلامه ، وحفيدة سلامه ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم انتقم لهما ولكل مظلوم يارب .. آمين ..
ع.ع.ش
مانحتاجه هو تركيب كمرات إجبارية على منازلنا والسبب كثرت السرقات وكذلك العبث بالممتلكات نأمل من الداخليه سرعة الازم أصحاب المنازل تركيب كمرات بها خاصه الاستثمارية
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله ... تعاكسين وزوجك معك ، ولك عين بعد ......!!؟ .. هذا اللي يقول // شينه وقوية عينه ..
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